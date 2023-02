La crème de la crème | ¡Al gran héroe, Proteo!

Frases célebres

-La diputada Margarita Zavala sobre Genaro García Luna: "Lo que tenga que suceder en ese juicio que suceda" (que es la versión femenina y feminista de, haiga sido como haiga sido, hic)…

-El quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco… resultó más derecho (el Rey) Zambada”, sentenció el presidente AMLO.

Se ratifica que los abogados se parecen mucho a los plátanos: es difícil encontrar uno derecho…

-“…Llegó el tiempo de hacerlo rendir cuentas”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy, representante del gobierno estadunidense.

Pues sí, pero con que sean cuentas claras y sin maquillaje…

Disipado el enigma

EU concluyó ayer que, la historia del globogate, no estaba tan alejada de lo que pensaba: logró la recuperación de los restos de un globo frente a la costa de Carolina del Sur, y el análisis de los escombros que hizo este viernes, confirma que se trataba de un artefacto chino de espionaje, informaron funcionarios norteamericanos.

Y hubo quienes pensaban que, esos globos eran como los ‘’globos de Cantoya’’, famosos para iluminar suavemente, para pedir deseos… ¡aunque bueno!, también los globos de Cantoya fueron creados hace dos siglos, por un general estratega chino, que los utilizaba como herramientas de señalización, ya que se pueden ver desde grandes distancias…

Así, cuando en política internacional, la inocencia es un concepto abstracto…

Quien nada debe…

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel promovió este jueves una demanda de amparo.

Eso no sería raro, pero el amparo fue ¡para impugnar la integración del Comité de Ética de la UNAM, encargada de investigar el supuesto plagio de su tesis de licenciatura!

¡No bueno! No cabe duda que, para toros del Jaral, caballos de allá mesmo…

Y por cierto, ¿qué ha sido del auditorio Ché Guevara/Justo Sierra?

Madurez, divino tesoro

Este 14 de febrero, el secretario de la SRE, Marcelo Ebrard presumió su, vocho “tuneado de amor”.

El secretario de Relaciones Exteriores publicó en su cuenta de Facebook, fotos de su vehículo lleno de post-it de varios colores, que llevaban frases de amor y corazones que colocó su esposa Rosalinda Bueso.

"Mi vochito eléctrico andará bien tuneado de cariño", afirmó el funcionario amoroso.

Ahh, cuánta m...iel. A, y así es como esta corcholata piensa ganar más adeptos para la próxima encuesta morenista…

Futura Shakira

Pero no todo es amor. En España, cada año este día 14, se viraliza la carta de la niña Valeria, de 7 años, con amenaza incluida. Su primo la publicó en tuiter hace 3 años y ya es un clásico del desamor:

«Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. PD: Me perdiste», termina la carta.

Para cuando no existe el empalague…

Qué poca ma…nera

Una leona que fue rescatada de un circo ambulante de Hidalgo, fue trasladada a la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pachuca, y por su mal estado de salud, fue intervenida quirúrgicamente de emergencia, luego de presentar complicaciones. De acuerdo con el municipio de Tulancingo, ‘’Yenika’’, la leona decomisada en Huejutla, se le encontró en su estómago más de dos kilos de basura en los que había principalmente plásticos…

¿Así o más razones para exigir que se prohíban los circos?

¡Todo suma!

T odavía no han sido utilizadas en el desastre de Siria y Turquía, pero existe un proyecto de Gambia y Bélgica, que consiste en adiestrar y equipar a los roedores específicos, para que ayuden a los servicios de rescate.

Las ratas africanas entrenadas para rescatar a personas en todo el mundo son equipadas con cámaras HD, micrófonos y dispositivos sofisticados de GPS para localizar a supervivientes y facilitar la comunicación entre las víctimas y los rescatistas.

Gracias a su pequeño tamaño, estos rescatistas tienen la habilidad de desplazarse de forma rápida y en lugares de difícil acceso para cualquier humano y binomio.

Así que, sin hacerle fuchi a estas heroínas, que, en catástrofes como temblores u otros siniestros, ¡pueden ser de gran ayuda!