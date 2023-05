La crème de la crème  | Benevolencia y justicia a Roxana Ruiz 

Ironías de la vida

Según ABC News, se han registrado en Dinamarca una serie de microsismos, provocados “por una fuente desconocida”.

El pasado sábado 13 de mayo, se dieron estos movimientos telúricos de baja intensidad y los expertos no saben por qué han ocurrido. Fue en la isla danesa de Bornholm, donde se registraron estos misteriosos temblores que han puesto en jaque a los científicos, pues no tienen idea de cuál es el motivo por el que se han dado, sólo saben que los microsismos fueron provocados por “ondas de presión acústica de fuente desconocida”...

Lo que es el copiar… Nosotros queremos igualar a los daneses en sus servicios médicos públicos, y ellos a nuestros movimientos telúricos

¡Aprender pog favog!

La justicia francesa, condenó nuevamente a Nicolas Sarkozy, de 68 años, expresidente de Francia por corrupción y tráfico de influencias, a una pena de tres años de prisión, de la que deberá cumplir uno y podrá hacerlo en libertad y con un brazalete electrónico.

Ahhh, se oye un suspiro melancólico desde aquel lado del Atlántico: quel merveilleux el Poder Judicial du Mexique!, ¡siempre al servicio de los poderosos, llámense como se llamen, dedíquense a lo que se dediquen y róbense lo que se roben!

Y también aprendan

Nigel Farage fue el protagonista más relevante que logró convencer a una mayoría de británicos para que respaldaran la salida del Reino Unido de la Unión Eutropea.

Ahora este político británico retirado, admite que el Brexit ha sido un fracaso contundente para la Rubia Albión.

¡Bueno! Al menos tuvo el valor civil de reconocerlo, esperemos (sentados) que los neoliberales hagan lo mismo y sepan reconocer…

Snif, snif

El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, estrenó el (ya extrañado) avión presidencial "José María Morelos y Pavón" que nos compró, y lo hizo con una visita a China, donde se reunirá con su homólogo asiático, Xi Jinping.

Y lo imaginamos volando por cielos asiáticos, tan grande, tan cómodo (dicen)

Ni modo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido…

Touché!

Las candidatas de 'Juntos Haremos Historia', y de la alianza 'Va por el Estado de México' se enfrentaron en el segundo debate por la gubernatura del Edomex.

El momento ríspido fue cuando la maestra Delfina respondió a las polémicas acusaciones que le hizo Alejandra del Moral, de que durante su gobierno en Texcoco, se sacrificaron a 3 mil perros callejeros.

Nooo, ahí sí que, ¡los perros no se tocan!, y además de negar esas aseveraciones, como buena maestra, Delfina Gómez recurrió a método didáctico, sacando una boleta falsa para señalar a cada partido contrincante de corrupto, y en el caso del PRI, señalando que ese partido era “súper, recontra corrupto”…

Esas Normas…

Pese a que en México se acaba de aprobar una nueva Ley de Ciencia, especialistas y legisladores alertaron que hace falta una regulación para promover el desarrollo y uso ordenado de la Inteligencia Artificial (IA), que actualmente vive un auge debido a aplicaciones y bots que han sido puestos al alcance del público. “Hacen falta normas para regular a conciencia la IA”, consideran científicos…

Pues sí, deben existir esas normas pronto, y también de las que no hay, son las Normas (Piña) para regular la Inteligencia Natural (IN), que permita que luego no anden mandando mensajes imprudentes por whatsapp, y contratando gente que colaboró con Genaro García Luna…

Al rato

El rey de Tailandia, Maha Vajiranlongkorn, mejor conocido como Rama X, es uno de los soberanos más extravagantes, y dado que afirma ser un semi Dios, está convencido de que porta partículas divinas, y por eso, exige que cuando lo pida, sus súbditos se arrastren por el suelo ante él…

Zas, sólo eso le falta exigir al de Nicaragua, el exguerrillero presidente Daniel Ortega, y su corte celestial…

¡Aummm!

A dos meses y medio del anuncio de sustitución del ahuehuete de Reforma que no logró adaptarse, ya llegó el nuevo ejemplar a la que ya es conocida como la Glorieta del Ahuehuete, en la CDMX.

Ahora, sólo pedir para que el nuevo Viejo del Agua’ (ahuehuetl, en náhuatl), no se estrese, y le guste el lugar, ¡relax!…