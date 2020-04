La créme de la créme | Bésame mucho

El pasado lunes 13, fue el Día Internacional del Beso, fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas, 35 minutos 58 segundos, protagonizado por una pareja en Tailanda durante un certamen.

Pero ahora que estamos en tiempos de SusanaDistancia, cuando ni un beso ‘robado’ se puede dar… mejor apreciamos esta leyenda que está inscrita en las cajas de cubrebocas que mandan desde China a diferentes países, y que resulta tan bella como todos los besos: “Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín…”

Lo bueno

Shenzen, ciudad del sureste de China y centro tecnológico del país –algo así como la Sillicon Valley oriental--, prohibirá a partir del 1 de mayo el consumo de perros y gatos, vendidos como alimentos en los comercios, así como de animales silvestres (arañas, murciélagos, serpientes, pangolines), para luchar contra el coronavirus, según informó Reuters.

¡Bien! Ya va quedando claro que el covid-19 no se contagia de animales a humanos, pero es una buena oportunidad para dejar de andar comiendo animales salvajes y perritos y gatitos, así que, ¡esto ya es un buen avance!

Lo malo

El cuadro The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, (El jardín de la casa parroquial en Nuenen en la primavera), de 1884, del pintor Vincent van Gogh, fue robado hace unos días del Museo Singer Laren, en Ámsterdam, que estaba cerrado para evitar la propagación del coronavirus. Estaba en préstamo del Museo Groninger, y fue robada durante la madrugada del mismo día del 167 cumpleaños del pintor (30 de marzo).

Valiente regalo le dieron al maestro holandés… a menos que él hubiera dicho como Pablo Neruda, palabras más, palabras menos: sin una aventura y su remolino de emociones, se muere lentamente. Y él, está más vivo que nunca…

Lo feo

La senadora por Sonora, Lilly Téllez, renunció a la bancada de Morena y anunció en sus redes sociales que quedará como senadora independiente, “por diferencia de criterio”, apuntó.

¿Y hasta ahora se da cuenta? fuera máscaras, si no tiene la culpa Lilly Téllez, sino quien la hizo comadre… Como dijera la política Mariana Gómez del Campo: "la kk flota"…

M&M versus Covid-19

Nos referimos a la iniciativa “Médicos y Mascotas en contingencia”.

Desde esta semana y hasta el 10 de junio, 60 clínicas veterinarias a nivel nacional, en alianza con la marca Purina, ofrecerán el servicio de pensión sin costo para aquellos profesionales de la salud que tengan animales de compañía y que por su labor ante la contingencia del COVID-19, se les complique cuidar de ellos.

Deberían aprender esos que humillan o golpean a médicos y enfermeros. ¡Es indignante y reprobable que, por una paga, ignorancia o desinformación, no se deje cumplir y respetar el Juramento de Hipócrates!