La Crème de la Crème / Breves

Viaje redondo: A Chente, las autoridades venezolanas le aplicaron el ‘’vuelas y te retachas’’, junto con los otros metiches…

A Anthony Blinken y a la DEA: “¡Serenos, morenos, si estamos chu…esperando resultados tranquilos!

Oh là là!: ayer, Día de la Cerveza, y presea de plata para México en clavados en los JO, París 2024. ¡Pusimos a temblal a los chinitos!

Igualito

El expresidente Donald Trump went too far (o sea, se voló la barda), al enfrentar preguntas combativas de varias periodistas, durante un panel en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, que se realiza en Chicago.

"He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln", dijo Trump ante una audiencia que pareciera haber reaccionado con enfado.

¡Oh, vaya, si Lincoln logró la abolición de la esclavitud en los estados confederados por medio de la Proclamación de Emancipación, Trump no estaría mal que, aboliera la idea construir el muro fronterizo, y la discriminación, y la grosería, y la grosería…

Semejanzas (no) maravillosas

El queso de hebra, quesillo o queso Oaxaca, impuso un nuevo Récord Guinness, elaborado durante más de 12 horas y, al final, alcanzó un peso superior a los 636.2 kg.

Fue en la comunidad de Reyes Etla, en los Valles Centrales de Oaxaca, en donde productores de quesillo y sus familias, comenzaron esta labor titánica desde las 05:00 AM, hora en que iniciaron a elaborar este tradicional queso originario de México, y así desbancaron el que se había impuesto en Pijijiapan, Chiapas, de 558 kilos.

Mjú, así de enredado está el caso del Mayo (que llegó en Julio), y de Guzmán López Chivato , y de Ayotzinapa… a 58 días de que acabe este sexenio…

Ayer fue ayer

Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna -ex titular de la ex SSP, acusó a las autoridades del CEFERESO Femenil 16, de Coatlán del Río, Edomex, de tortura, segregación, hostigamientos, incomunicación y omisión de brindarle atención médica…

Si no es lo mesmo ayer, que hoy… fui, que soy…

Y hoy es hoy

Por cierto, que después de haber visto a la actriz mexicana, Salma Hayek, quien tuvo la oportunidad y el honor de portar la antorcha olímpica allá en París, luciendo su don de gimn… (más bien luciendo sus tenis Gucci, Ripple, de 25 mil pesos), decimos:

Si no es lo mismo, El Callejón de los Milagros que, la Avenue des Champs-Élysées…

Hay nivelitos

En la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) 2024, celebrada en Inglaterra, la delegación mexicana, compuesta por seis estudiantes de nivel medio superior, ¡obtuvo una medalla de oro!, consolidando así su posición como uno de los principales competidores de Iberoamérica en este certamen.

Ahh, y pensar que este evento ni siquiera fue inaugurado en el Río Támesis, por el rey Carlos III…