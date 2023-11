La crème de la crème | Buenos deseos

¡Ojalá se cumpla la ‘’maldición del marqués Vargas Llosa’’, de que, a quien apoya electoralmente hablando este escritor peruano, pierde las elecciones!

Y con esos porristas mexicanos (Chente y Feli), ¡para qué quiere enemigos el candidato presidencial Javier Milei! ¡Mañana, que piense bien suvoto la Argentina!

Utopismo

Y al final, fue una utopía que ganara el ex secretario de seguridad de CDMX, Omar García Harfuch…

Disciplina y honor

Pues que siempre sí, el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, se va a ‘someter’ ‘’a esa señora’’, como alguna vez le dijo a la doctora Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial por Morena.

Ahora, sólo hay que esperar ‘’el 2030’’, y que, no vaya a convertirse en un vulgar caballo (de Troya)…

Un viejo amor

Por cierto que, ayer viernes, la exjefa de gobierno y el financiero Jesús María Tarriba se casaron ‘en ceremonia ‘íntima y familiar’, pero subieron fotos a las redes sociales de cuando firmaban el acta.

Fueron novios cuando estudiaban Física en la UNAM, cada uno se casó, se divorció, y luego de 30 años, se reencontraron por Facebook, y ahí reinició la historia que el destino ya había trazado…

Pues como dice la canción, ‘’un viejo amor, ni se olvida ni se deja…’’

Error garrafal

La clase política, cuentan, se pregunta, ‘’cómo al presidente AMLO se le ocurrió mandar esa terna de mujeres al Senado, que alguna sustituya al ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar’’. La cosa es que las tres son morenistas…

Y pues, ¡pudiendo haber enviado los nombres de Lily Téllez, Kenia Rabadán, o Margarita Zavala!

¡No cabe duda que, al mejor cocinero se le va un ajo sin pelar…!

¡Y otra ocurrencia!

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a su homólogo de China, Xi Jinping, a visitar México en los próximos meses, tras su primer encuentro bilateral en el marco de la AEPC 2023.

Ahora van a decir cómo se atrevió a invitar a un dictador (Biden dixit), a este impoluto país que nunca ha tenido una dictadura (perfecta)…

Teleprónter p3n..j8

Que desde ‘el más allá’, se escuchó: ‘’qué bueno que se le fue el teleprónter, para no seguirla ‘pen..ndo’ con mi discurso de hace 30 años de “Veo un México con hambre y sed de justicia”, y no como dice ella: ‘’hoy eso sigue siendo verdad: millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed(sic) y de justicia”…, además de los otros lapsus que dan cuenta de lo ya sabido…, que no es lo qnes lo mismo cuajar gelatinas, que ganar elecciones…

Chinches pretextos

António Guterres, secretario general de la ONU, volvió a pedir a Israel un alto inmediato a los ataques en Gaza “en nombre de la humanidad”, tras el bombardeo de varios hospitales en la Franja.

Guterres dijo en un comunicado, sentirse “hondamente preocupado por la horrible situación de varios hospitales” y por “la pérdida dramática de vidas”.

¡Ay ajá!, ¡pues más que preocuparse, ¡ocúpese, y pongan un alto a Israel!