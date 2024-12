La Crème de la Crème / Canción a modo…

Después de ver la reaparición del expresidente Carlos Salinas de Gortari en un podcast difundido por la Revista Nexos, en el que se queja: “Soy desempleado. Si, porque pensionado ya no..alguien nos quitó las pensiones”.., se oye la nueva versión de la canción de José Luis Perales:

‘’¡Y los muchachos del barrio (madrileño) le llamaban Nini...!” (ni pensión, ni empleo)





Poca mother

El presidente electo Donald Trump amenazó con imponer aranceles generalizados del 25% a México y Canadá cuando asuma el cargo en enero, a menos que ambos refuercen sus fronteras con EU.

‘’Compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos”, dijo el ministro de Ontario, Doug Ford.

¡Brincos diera compararse con nuestra ancestral cultura, con nuestras preciosas playas, con nuestra riqueza en minas que los originarios de Su país han explotado (y siguen explotando) inmisericordemente…





Pena ajena

Y viéndolo bien mirado, qué vergüenza que tener un presidente que se autoinvita a una cena con el magnate neoyorquino, en la mansión de éste en Mar-a-Lago, Florida.

Trump recibió a Trudeau y su comitiva en el bar de la mansión, donde otros comensales se reunían... La cena duró tres horas, y mientras Trump seguía con sus ideas arancelarias, no dejaba de recordar esa canción de Chava Flores: ‘’ Y llegaron los gorrones..’’

¡Qué osote!, exclaman acá en México..





Insaciables

Por cierto, hablando del hombre que trae apanicado al mundo entero y otras galaxias, cuando su primer mandato, asustó con anexar Groenlandia a Estados Unidos; y ahora amenazó con anexar Canadá a su país…

Uja,, EU no se conforma con habernos quitado el 55% de nuestro territorio; ahora míster Donald quiere convertir a Canadá, en el 51 estado del país de las Barras y las Estrellas..

Que recuerde que, ‘el que mucho abarca…’, que mejor se dedique a controlar la venta armas, el consumo de fentanilo y demás drogas; el desempleo, el crecimiento en la ‘inseguridad alimentaria’, la violencia…





¡Father, there is only one

El reciente indulto de Hunter Biden, otorgado por su padre, el presidente Joe Biden, fue calificado como nepotismo, que contradice las promesas de integridad presidencial, y hasta cuestiona el uso del indulto como herramienta polític.

Pero Biden ya ha de decir: ’bah, para lo que he de durar en el convento… ¡indulto adentro..!





Sembrando vida

Perritos con mochilas llenas de arena, semillas y hierba, ayudan a recuperar un refugio urbano en el Reino Unido. Inspirado en el modo en que los lobos transportan semillas en su pelaje, el plan utiliza perros domésticos para lograr el mismo resultado.

Es para restaurar la biodiversidad en una reserva natural urbana de East Sussex, de la ciudad de Lewes, Inglaterra, con el antiguo papel ecológico de los lobos, pero ahora con perros. Antes de su extinción en el 1760, los lobos solían recorrer largos trayectos nocturnos y dejaban semillas de flores silvestres y pastos a través de su pelaje.

¡Wow, esto ni al Peje se le hubiera ocurrido!