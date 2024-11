La Crème de la Crème / Enjoy what you voted for!

O lo que es lo mismo: ‘disfruten lo votado…’ Viejo adagio Por lo visto, la ciudadanía estadounidense aplicó aquello de que, ‘más vale malo por conocido, que ‘buena’ por conocer… He came back! Que unca como ahora está tan vigente el cuento infantil de Esopo, “Pedro y el lobo”, que narra la historia de un joven pastor que disfrutaba bromeando con los habitantes de su aldea sobre el inminente ataque de un lobo. El ataq.., perdón,el regreso de Donald Trump, quien se convirtió en el primer expresidente de EU en volver al poder desde 1872, con todo y su vicepresidente, JD Vence (el mismo que decía unos años antes: ‘no puedo soportar a Trump’…’), sorprendió a muchos por su triunfo avasallador, porque El Lobo regresó, y regresó re-load-ed (bien recargado) Digan lo que digan Los topos llegaron a Valencia, España, para ayudar en las labores de rescate. El líder del grupo, Héctor Chino Méndez, dijo que están trabajando en forma coordinada con las autoridades y voluntarios locales. El pueblo valenciano los recibió con aplausos (a diferencia de sus reyes y a su presidente Sánchez, que fueron recibidos a lodazos). No cabe duda que, se impuso la sangre roja azteca, a la sangre azul borbona… Topo Real Por cierto que, Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria y primo del rey FelipeVI, ha sido otro de los voluntarios que desde los primeros días que se supo del desastre en Valencia, no dudó en ponerse unas botas de trabajo, un overol, y un cubrebocas, y salió a ayudar lo antes posible, sin tiempo que perder, y el hijo del infante Carlos de Borbón Dos Sicilias, acudió a la zona cero de la riada para ayudar a todas esas personas que lo perdieron todo... Pues sí, bien por uno de la Realeza Española que sacó la casta y se volcó -–cual debe ser-- en ayudar a sus paisanos, no como el Rey de choc…ah no, de ‘lodo’… Mejía, Miramón (y Marko) Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que Marko Cortés (hasta mañana presidente del PAN), está ‘haciendo el ridículo’ o es ‘traidor a la Patria’’ el legislador panista le exigió a la titular del Ejecutivo respeto a sus ideas. En sus redes sociales, el presidente nacional del PAN explicó: “Traición a la patria es no defender a los mexicanos de los delincuentes y secuestradores, presidenta”, dijo Marko en un mensaje grabado en la red X, y recalcó que la intervención de EU en México sería en colaboración para contener al narco, sin afectar la soberanía.." Wow! ¡Esta brillantísima idea, Markito debió haberla ‘’pensado’’ y propuesto en los dos sexenios panistas que nos (des)gobernaron! ¿o le temblaba la mano ante Genarito García Luna? Markito, sólo remember: ‘’Hill of Bells ’’ (El Cerro de las Campanas…)

