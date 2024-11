La Crème de la Crème / ¡Esmeralda, ganaste tú y ganamos todas!

¡Qué mello!

A tan sólo tres días de que se deshoje la ‘daisy flower’ (margarita) estadounidense, llegamos a la siguiente conclusión: sea el que sea, gane quien gane, non temble terra!!!!!!!!!!!

Breves entogadas

-Quedó claro que, ‘¡los haberes no se tocan!’

-Si les causa alergia hablar de ‘supremacía constitucional’, platicamos: la supremacía constitucional quedó consagrada en la constitución norteamericana de.. ¡1787!, para los que le gusta copiar todo lo gringou…

-renuncia de jueces y magistrados en cascada, incluyendo al payasito en Harvardel (you know who) y otros siete ministros.

-La ministra Margarita Ríos Farjat, ¿cortará? una flor de su jardín…. Adelantó que no aceptará su pensión vitalicia y la devolverá a la Tesorería de la Federación, o en su caso la donará íntegra a niños en situación de vulnerabilidad (pero no dijo si incluye haberes).

-Mensaje en X del escritor Enrique Krauze: ‘’Honra de México: los últimos 8 ministros de la República que estamos por perder’’, y la foto de cada uno... ¿Estamos, Kimosabi?

Le salió barato

Tlaxcala hace historia en condenar a prisión a su primer funcionario de alta categoría por el delito de corrupción.

Es Hidelberto Pérez, quien se desempeñó como alcalde de Zacatelco, que ahora purgará seis meses de prisión, y una multa de dos millones de pesos como un método de reparación del daño por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Ya está detenido desde mayo.

Qué bien, con que no apele veredicto y sentencia como Genaro García Luna…

Así hubiera sido

Respecto a las declaraciones de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien calificó al Gobierno de la CDMX de ‘opresor’, por la retención y encapsulamiento’ de manifestantes que hicieron policías capitalinos durante su protesta en el Gran Premio de México.

La mandataria dijo que lo realmente preocupante, más que las manifestaciones, son las reformas al poder judicial. ’’Que la ministra se preocupe de lo que los ministros estarían avanzando hacia una vía ilegal, queriendo extralimitarse al querer cancelar la Constitución”, le dijo.

Bueno, a quien sí se hubiera querido ‘encapsular’, es a Brad Pitt, en un encapsulamiento eterno que nadie nos lo desencapsulara…

Se pasó de rosca

Ante las especulaciones sobre su ausencia, el senador Ricardo Sheffield explicó que tuvo que salir del Senado de la República antes de que iniciativa de la reforma de supremacía constitucional fuera votada en el Pleno a causa de una emergencia familiar que lo obligó a viajar de la Ciudad de México a León, Guanajuato.

“Los problemas de salud muchas veces no avisan, y como padre de tres hijas estoy siempre al pendiente. El día de ayer, en apoyo a mi esposa tuve que regresar de CDMX a León para atender un tema de salud inesperado que presentó mi pequeña de 10 años y que terminó en una cirugía menor”, sostuvo el también exprocurador Federal del Consumidor

¿Qué no sabe que los problemas de la casa no se llevan al trabajo y los problemas del trabajo no se llevan a la casa? Es una enseñanza japonesa…

¡Te pasaste!

Tlaloc, ellos son inocentes, ¡el pueblo hermano no tiene la culpa…!