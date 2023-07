La crème de la crème | ¡Feliz cumple, Zoológico de Chapultepec en tus primeros 100 años!

El nuevo DRI





En Avenida Insurgentes Norte 59, se tomaron muy en serio los diferentes significados de esa palabra: ‘partido’ que puede ser, lo que se fragmentó, lo que se partió en cachitos; aunque más bien sus preclaros miembros se han dedicado a desmenuzar ese instituto, de ahí que este partido bien podría estar estrenando nuevas siglas: DRI Desmenuzado Revolucionario Institucional…

Crónica de un desenlace anunciado

Y mientras sigue la desbandada del PRI, ya hay una larga y pesada lista de registrados en el Frente Amplio Va por México. Total, ni que fuera tan difícil conseguir 150 mil firmas de apoyo cada uno…

La cosa es que, los de la oposición ya no se están sintiendo (tan) huérfanos…aunque al final, todo lo que se infla como botarga, se termina por reventar… (el que entendió, entendió...)

Culpable, la percepción

Y entre los suspirantes, uno de ellos, el exgobernador michoacano, Silvano Aureoles, confundió el nombre de la novela de Carlos Fuentes intitulada ‘’La silla del águila’’, con ‘’El banquito del águila’’… será que, quiere sentarse en él (again), para recorrer no sólo los “caminos de Michoacán’’, sino todo país…

Duelo de huipiles

Por su parte, al registrarse, la (todavía) priista, Beatriz Paredes, descartó sentir desánimo por registro de Xóchitl Gálvez:

"Me encanta que Xóchitl se vista como yo, que tenga orígenes como yo, entonces no tiene porqué desanimarme, son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia, me gustaba mucho como candidata de la Ciudad de México, ella tomó una decisión", dijo en entrevista.

¡Uf, reflexionan! Si ese será el centro del debate político, ¿cuál irá a ser el ideario?

Como el buen vino

Los hijos del actor Alain Delon, denunciaron a la cuidadora de su padre, por "secuestro y acoso".

Que la persona que le cuida, Hiromi Rolin, le ha aislado de sus amigos y familiares, y que es agresiva con él. Aseguraron que también que el actor francés, sex symbol cuando joven, ha pedido por escrito que dicha persona abandone su casa.

‘’Se muestra autoritaria, amenazante e incluso maltrata de manera inaceptable al perro del señor Delon«, acusó el abogado, Christophe Aleya.

Bueeeno, señalan, si esto hubiera pasado en tiempos de cuando el actor filmó Borsalino, Tulipán negro, o Rocco y sus hermanos…, ¡miles habrían hecho filas para cuidarlo, y hasta se lo hubieran querido secuestrar por guapo y bello! Ahora que Delon es un caballero de 87 años, ¡se exige total y absoluto respeto y dignidad a este hombre de la tercera edad, y por supuesto, a su perro!

¿Se polvearon la nariz?

Fue encontrado polvo blanco en el interior de la Casa Blanca a última hora del domingo, lo que llevó al cierre temporal de parte del complejo presidencial. Luego, fue identificado por los bomberos de la capital estadounidense como cocaína, informó The Washington Post.

El objeto fue descubierto en el Ala Oeste, dijo el portavoz, donde vive el presidente e incluye el Despacho Oval, la sala del gabinete y la zona de prensa, además de despachos y espacios de trabajo para los asesores.

El presidente Joe Biden no se encontraba en la Casa Blanca en ese momento. La Casa Blanca intentó mitigar la polémica explicando que los primeros indicios apuntan a ‘’un visitante como propietario de la droga’’…

Ajá…, esa no se las cree ni su Mummy.., si hasta parece un artilugio ‘leguleyo’ (como Peje dixit) de Genaro García Luna y Co. …

Lluvia de amparos

Noticia grata: descubrieron una planta brasileña que podría sustituir a la mariguana como fuente de cannabidiol. La especie Trema micrantha blume no contiene el componente sicoactivo del cannabis, y es de rápido crecimiento, en América está muy extendida. A menudo se le considera mala hierba. Pero se descubrió recientemente que sus frutas y flores contienen una de las sustancias químicas de la mariguana: el cannabidiol o CBD.

La Trema es una nueva y abundante fuente de CBD, sin las complicaciones de recurrir al cannabis, ilegal en muchos países.

¡Ooh, oh! Chente Fox ya debe irse preparando para demandar a esta planta, o de lo contrario, ¡prepararse para pedir limosna…ya sin pensión presidencial, y ahora con este riesgo de que se le caiga el changarro!