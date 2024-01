La crème de la crème | ¡Feliz Día de Reyes!

Elecciones a granel

¡Hola amigos, les deseamos un feliz 2024, año que se tiñe de democracia, pues México, y el 70% de los países que integran el mundo (en donde habita más de la mitad de la población del planeta), celebraremos comicios electorales!

¡Aí nomás..!

Se vale sobar

Al que no le está yendo tan bien es al actor y empresario, Eduardo Verástegui.

Denunció fraude e injusticia en su candidatura por la P residencia de México . "… Ahora entiendo al presidente López Obrador cuando decía 'el INE no sirve'. Y estoy de acuerdo con él, hacen fraude…quieren matar al bebé antes de que nazca", añadió.

Ahora el INE ‘sí’ se toca, y hasta pro aborto resultó el organismo… si el ultraderechista apenas juntó unas 160 mil firmas …

Sí, pues no es lo mismo ‘fui’ en tiempos de EPN (con vinito en el avión presidencial), que ‘soy’ en la era de la 4T…

Excentricidades

¿Recuerdan a Toco, el youtuber japonés que con un disfraz hiperrealista de 14 mil dólares quiere ser un collie ‘hecho y derecho’? Este año inició tomando su segundo paseo como perro, y ya probó comida para canes. Claro, todo subido a las redes.

Y Toco ahora toma un curso para poder ser un perro de exhibición, y al hombre/perro se le ve esquivando obstáculos (aunque es bastante torpe, sin la gracia canina...)

Aquí si queda: “lo que Natura non da, (ese disfraz) non presta…, mejor debería invertir para paliar los daños por terremotos, allá en su país…

¿Veleta motuleña?

Cuando la Covid19 arrasaba, el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, habló así:

“Me dirijo a usted con mucho respeto porque de no ser así nos va a llevar la chingada, y no nos va a llevar a La Chingada, el rancho de usted, dijo en un video en fb, le pido redireccionar la política del país. Estamos haciendo el Tren Maya y sería una obra muy buena si no hubiera pandemia…”

Actualmente, fuera del PRI y ya morenista, informó que el presidente AMLO, fue declarado "héroe nacional", una decisión aprobada por su ayuntamiento…

Por lo que se ve, se acaba de enterar que el almuerzo favorito del Peje son los huevos motuleños …

Sodomasky y Gomorrasky





El 20 de diciembre, la bloguera y presentadora de televisión Nastya Ivleeva organizó una fiesta. Fue en el club nocturno Mutabor de la capital rusa, y los participantes debían ir ‘casi en cueros’.

Asistieron celebridades y estrellas del pop. El rapero ruso Vacio (Nikolai Vasiliev), apareció de tenis y un calcetín cubría su dése…

Fue fiesta privada, pero de dominio público cuando subieron videos y fotos a las redes.

Pues sí, blogueros, parlamentarios y activistas pro-Kremlin que apoyan la guerra contra Ucrania se enfurecieron, pues cómo podían las celebridades estar de fiesta, mientras los soldados rusos arriesgaban sus vidas en la "operación militar especial"…

No cabe duda: donde quiera se cuecen habaskys…