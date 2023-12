La crème de la crème | Habemus Jaguar Rodante

De México para el mundo

Entre las obras más simbólicas realizadas durante este sexenio, una que es quizá la más destacable y de la que ya todo el mundo sabe de su existencia, es de, ¡los tamales de chipilín! ¡Enhorabuena!





Letanía decembrina

A propósito de que hoy inician las Posadas, seguramente la candidata Xingona del partido Fuerza y Corazón por México, tocó aquella vez la puerta de Palacio Nacional para poder entrar, pero la respuesta fue: ‘”aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abriiir, no sea algún tunantee-ee-ee…”

Amarga efeméride

Este martes 12 se cumplieron 25 años del ‘(t)error de diciembre’.

Y tristemente, seguiremos pagando ese rescate bancario llamado ROBAPROA (Rius dixit), por lo menos durante los próximos 70 años…

¡Qué osazos!

Quién sabe qué escándalo sea peor: si el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que calificará las próximas elecciones presidenciales de México, o el vodevil --publicitario o no-- de la Monarquía Española…

Genio y figura

Falleció Consuelo Loera Pérez, mamá de El Chapo Guzmán, por complicaciones de Covid19.

Hace meses, doña Consuelo contó en entrevista televisiva que El Chapo le decía: “tome estos billetitos, ma, tómelos, al rato me los da, y luego él hacía sus montoncitos…”

Así Guzmán Loera de chiquito, cuando jugaba con sus panchólares… contaba su mamá (QEPD).

No cabe duda que, el que bien aprende…

Mejol hacel muchos

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llamó a tomar de medidas concretas para combatir la disminución de la tasa de natalidad.

Durante la V Conferencia Nacional de Madres celebrada en Pyongyang, el presidente asiático lloró y limpió su rostro con un pañuelo, pidiendo a las mujeres coreanas tener más bebés por el bien de Norcorea ¡!!

¡Auch!, casi casi les canta (parafraseado) el himno de ‘¡a parir Madres coreanas, a parir..!’

Mi Buenos Aires queridooo

Luego de su primer discurso como presidente de Argentina y jurar en el Congreso, Javier Milei subió a un Mercedes-Benz Cabriolet que lo llevó a la Casa Rosada.

En el traslado, un individuo le arrojó una botella de vidrio que pasó a pocos centímetros de la cabeza de Milei.

El agresor fue identificado: Gastón Mercanzini, de 51 años. El hombre fue detenido, pero liberado al instante porque nadie vio la gravedad del hecho…

¡Bueno!, es que, los argentinos pensaban (siguen pensando) que, ‘¡la vida es una milonga, carajo!’ (como dijera Milei)





Mátenlos, poquito

El presidente de EU, Joe Biden, dijo el martes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debía cambiar su gobierno de línea dura.

"Están empezando a perder ese apoyo", dijo Biden, hay alarma en la comunidad internacional.

Quiero que se centren en cómo salvar vidas civiles, y no en perseguir a Hamas”, dijo.

Ahora sí que, literalmente y haciendo honor al emblema de su partido, ‘el burro hablando de orejas’…