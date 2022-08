La Crème de la Crème | Hace 501 años, caída de la Gran Tenochtitlan

Hechos históricos modernos

-Después de 200 años ininterrumpidos de gobiernos de derecha en Colombia, llega al poder la izquierda, con Gustavo Petro.

-En EU, el FBI allana la casa del ex presidente Donald Trump.

-En CDMX, nace el ‘cártel’ inmobiliario panista.

-En tanto, la oposición legislativa de México sigue plantando sus banderas rojinegras y sólo se dedica a criticar

No cabe duda que, cuando Dios da, hasta los costales presta…

Discriminación a la carte

Una buena noticia: usted puede nombrar a su hijo como mejor le parezca, la lista de más de 60 nombres prohibidos que circuló recientemente en redes, resultó ser falsa.

Pero, después del escándalo suscitado por la discriminación en el Sonora Grill, les recomendamos que le ponga a su hijo(a), el nombre de esa lista de, ‘’Sol de Sonora’’, o ‘’Sonora Querida’’, sí y si (Gatell dixit), es güerito y de ojos azules, para que pueda entrar a ese restaurante…

¡Pa’ que aprendan!

El presidente saliente de Colombia, Iván Duque, negó la petición de Gustavo Petro, para mostrar la espada de Simón Bolívar durante su toma de posesión, el pasado domingo.

Un minuto después de ser nombrado comandante de las fuerzas militares y ya con la banda presidencial, Petro dio su primera orden: “le solicito a la casa militar traer la espada de Bolívar, una orden del mandato popular”, mientras cientos de ciudadanos gritaban eufóricos ante la primera orden del nuevo presidente.

¡Y donde manda capitán, no gobierna ningún Duque!

Residuos del pasado

Por cierto, cuando dicha espada (con la que el General Simón Bolívar liberó a Venezuela, Bolivia y Colombia del imperio español) llegó a la plaza principal donde fue investido Petro –en urna de cristal y custodiada por cuatro soldados--, los ciudadanos y asistentes de Chile, México, Serbia, EU, se levantaron de sus sillas. Todos, menos el rey Felipe VI…

¡Qué falta de respeto! ¡Ese cuate no entiende que no entiende que ya no son tiempos de la Conquista Española!

Calzón real

La ex bailarina exótica inglesa, Carrie Reichert, contó al diario The Mirror que el príncipe Enrique le entregó sus calzones en la suite de un hotel de Las Vegas hace 10 años. Carrie decidió subastarlos y este jueves, la puja inició en 10 mil dólares.

‘’Ojalá los calzones negros del príncipe Enrique sean un recordatorio del “Enrique divertido”, antes de que se volviera aburrido”, dijo la stripper. Llama la atención que una parte de las ganancias de la subasta, se destinará a Archewell, ¡la organización benéfica de Enrique y Meghan Markle!

¡¿Los habrá lavado y perfumado antes de la subasta?

Good idea

Reiteramos nuestra sugerencia a EU, de que, cuando Inglaterra le ‘entregue’ a Julien Assange haga un cambalache con Rusia y se lo cambie por la basquetbolista Brittney Griner, y a otra cosa mariposa…

--Por el pronto reestablecimiento del escritor Salman Rushdie