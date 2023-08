La crème de la crème  | Heil Mark Hitler! 

El libro de texto no se toca. Bueno, ningún libro. Pero el líder del PAN, Marko Cortés, llamó a padres y madres a “quitar las hojas” de los nuevos libros de texto de la SEP que consideren “inconvenientes” para la formación de sus hijos…

¿Pues qué no sabe que, ‘’los libros no se tocan’’, que ningún libro debe ser destruido, mutilado, quemado?, ¡y menos los libros de texto!





Un amor del bueno

Que la separación de Justin Trudeau y Sophie Grégoire, recuerda al divorcio de los padres del primer ministro canadiense: Pierre Trudeau y Margaret Sinclair, que también rompieron su relación justo cuando estaban, dijera YSQ, ‘’a la mitad del camino’’…

Por otro lado, también cada vez se oye más la palabra “divorcio” en el entorno de Harry y Meghan Markle, duques de Sussex.

Pues, qué lástima que se separen matrimonios, deberían aprender a Margarita Zavala y Feli Calderón, que, contra viento y marea y crímenes y narco y droga, y muerte de los 49 niños de la Guardería ABC, ¡siguen unidos! (¿o no?)

Verdaderos osos

El Zoológico de China de la ciudad de Hangzhou tiene osos chiquitos, que cuando se paran para estirar las piernas, se ven los pliegues en la parte trasera del peludo animal, hacen adiós a quienes los miran…

¡Nooo --opinan--, esos osos no son reales; son personas disfrazadas!

Hasta el zoológico de China sacó un comunicado explicando: son osos malayos, pequeños, amigables. Apenas alcanzan los 1.20m de pie, y no pesan más de 60kg. “No todos los osos son la personificación del peligro, y personas disfrazadas sería imposible, pues están bajo el sol a 40ºC, no podrían durar sólo unos minutos antes de colapsar”, dijeron.

Hasta organizará tours para que vean que sus osos son reales. Comienzan a partir de agosto.

¡Bueeno! Es más fácil que cualquier tipejo se disfrace de General, a que alguien aguante un disfraz de oso durante 8hrs laborables (aunque aquí un narco aguantó 6 años disfrazado de presidente…)

Confirman lo dicho

Un equipo de investigadores logró revivir a un par de gusanos que yacían en estado latente desde hace… 46 mil años.

Los gusanos, que pertenecen a una especie previamente desconocida de nemátodo, se mantuvieron en este estado de ‘’criptobiosis’’, que les permite tolerar falta de agua y oxígeno, y temperaturas extremas.

Hallados hace a unos 40 metros de profundidad en el permafrost siberiano, los nemátodos volvieron a la vida simplemente cuando fueron rehidratados con agua, señalan los investigadores. Nunca antes este período latente se había prolongado por un tiempo tan largo.

¡Wow! Contradiciendo a José José, de que lo pasado, pasado, tenemos que aceptar que, el pasado no acaba de morir, al menos en 46 mil años...

¡¿También por allá?!

Hace días, el presidente Joe Biden criticó al retador presidencial republicano Ron DeSantis, sobre la defensa del gobernador de Florida del plan de estudios educativo de ese estado.

“En un momento en que hay quienes buscan prohibir libros, enterrar la historia, estamos dejando claro, que la oscuridad y el negacionismo pueden ocultar mucho, pero no borran nada”, dijo Biden.

No bueno, si no es el ‘virus comunista’, es en realidad el virus retrógrada el que anda pululando aquí y allá con los vecinos... pero que recuerden urbi et orbi que, quien desconoce su historia, está condenado a repetirla…

¡Quién lo hubiera dicho!

-Que la canción que encabeza el playlist de los conservadores es “Libros tontos”, del Grupo Bronco

-Seguramente, ‘alguien’ no conoció el libro de Baldor, pues nada que domina la aritmética…, no sabemos si felicitarla o compadecerla… Ni modo, una mancha más al puma, ¡perdón, al tigre!

-En cine hemos visto historias como Los Amantes de Praga, Los Amantes del Círculo Polar, Les Amants du Pont Neuf (Puente Nuevo), pero ahora, muchos chilangos vieron en vivo y a todo color, Los Amantes del Metro Hidalgo, y definitivamente, el sabor amargo que dejó no se compara…