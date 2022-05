La Crème de la Crème | Hermanadas en la desgracia, Cuba y España

Sabias y reales palabras

El expresidente brasileño, Lula da Silva, condenó la invasión rusa a Ucrania, pero afirmó: ‘’Putin, no debería haber invadido Ucrania. Pero no es el único culpable: son culpables, Estados Unidos, culpable la Unión Europea”, sostuvo Lula en una entrevista en la revista estadounidense Time, de la que es portada.

”¿Cuál es la razón de la invasión a Ucrania? ¿Es la OTAN? Estados Unidos y la Unión Europea podrían haber dicho: ‘Ucrania no va a entrar a la OTAN’. Estaría resuelto el problema”, agregó el exmandatario.

¡Claro, de lo que se trataba era de echar a andar la industria armamentística! Total, los muertos y las consecuencias las paga el pueblo ‘que para morir nacieron’, dirá la cúpula de los machuchones de esa industria…

¡Qué caradura!

Hace unos días, el presidente Putin dijo que ‘’podría declarar oficialmente la guerra el próximo lunes 9 de mayo, en el desfile del Día de la Victoria de Rusia, evento en el que se conmemora cada año, el triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en 1945…

¡O sea cómo! ¿Entonces ahorita nomás están jugando a los soldaditos, o quiere jugar STOP, donde el que inicia dice,‘’declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es… y aquí dirá, (la destrozada por mí desde hace 63 días) Ucrania’’?

¡Pero, esto no es un #”%& juego!

Ingenio es ingenio

En el estado de Hidalgo se venden de las bebidas más exóticas: las wachicoldrinks. Son unas bebidas de sabor con un poco de alcohol, que van escarchadas con Chamoy de mango, chochitos y gomitas, servidas en bidones de gasolina de uno, dos o tres litros.

¡Órale, a este tipo de huachicol, el Peje le va a hacer lo que el viento a Juárez..!

Cosas veredes, Chonita

Un zorro salvaje mató a 25 flamencos americanos y a un pato rabudo en el Zoo Nacional Smithsonian de Washington, informó el martes pasado la dirección del parque, que ha instalado trampas para capturar al mamífero.

"Es una pérdida desgarradora para nosotros y para todos los que se preocupan por nuestros animales”, expresó en un comunicado el Nacional Smithsonian de Washington

¡Ay, por Dios!, el zorro nomás siguió su instinto animal, ¿y qué no hay vigilancia día y noche? ¿o tuvieron día económico los vigilantes? Qué bueno que no fue aquí, porque si no, ‘’CLARO, es de tercermundistas no vigilar!

Solidaridad con los hermanos cubanos y con la Madre Patria

Y por cierto, a Madrid no va el presidente AMLO, para que no empiecen (con lo que ya estaban empezando)…