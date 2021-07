La Crème de la Crème |  Hoy, un año de la extradición de Emilio Lozoya. ¿Alguien lo ha visto?

¿Servirán?

A 7 días de que suene el Taiko (tambor japonés) listas las camas ‘antisexo’ para los atletas que participarán en los JO en Tokio. Son de cartón y sólo aguantan el peso de una persona. Esto, para evitar los contagios de COVID-19 entre los atletas.

Pero pues, se les olvida que hay suelo, y de rincón a rincón, todo es colchón, decimos por acá…

No es lo mismo que lo mesmo

Condenaron a Juan Mario Velarde Gámez, Director Responsable de Obra en el Colegio Rébsamen, a 208 años de prisión.

Faltará ver si saldrá en la mañana o en la tarde. Así le fue por no apellidarse ‘Martín del Campo’, y así quedaba impune…

Kafkianismo puro

Por cierto que, al exterior de la embajada de Cuba en CDMX, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio, y la panista Mariana Gómez del Campo,exigían respeto y la libertad de Cuba, y llamaban al gobierno de México a no ser cómplice. Adentro de la embajada, bocinas con canciones del régimen a todo volumen, afuera, manifestantes, activistas se enfrentaron con personal de la embajada.

“¡A mí no me vas a callar, no me toques maricón, ese guardia negro me empuja!“, gritaba René Bolio…

Con esos defensores (que hasta ha de vetar a Cricri por la canción de ‘negrito sandía), para qué queremos…

¡Primero muerta que traidora!

‘’Rosario, eres un verdadero ejemplo ante la injusticia”, dijo el expresidente Vicente Fox a la extitular de Sedatu, Rosario Robles, luego de que su abogado renunciara a ser su defensor jurídico porque ella se negó a brindar información a la Fiscalía General de la República (FGR).

…Allá ella si no canta, y que con su PAN se lo coma, por algo la alaba el expresidente Fox, ¿o será el amor?

Ahora es cuando

Laida Sansores exalcaldesa de la Alvaro Obregón, mandó construir una escalera eléctrica de 58 metros y un "funicular" de 168 metros de longitud, con un costo de 80 millones de pesos.

"Son las escaleras más caras del mundo, no las tiene ni Obama, pero por caras. No son de sensor, están activadas todo el tiempo, el desperdicio de electricidad es enorme y es luz que pagan los ciudadanos con sus impuestos", dijo la nueva alcaldesa, Lía Limón.

Pues va (por México), que no pierda la oportunidad para comenzar a barrer las escaleras de arriba para abajo, no como en sexenios pasados en la SEP. Y quien entendió, entendió…

¡Ofertón!

En una lucha épica por alentar a la población a vacunarse, el IMSS busca que en Chiapas los jóvenes motiven a los adultos a inocularse. El ‘Paquete vacunes’ es, si llevas dos adultos mayores a inocular contra COVID, te regalan tu dosis

Esto sí que, por el bien de todos, ¡primero la vacuna, que protege la vida!