La crème de la crème | In memoriam, José Agustín

Gran Jefa Otomí





El ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, salió del closet y se vistió de rosa. Tal cual: será el único orador en la marcha que organiza la Oposición para el próximo 18 de febrero (ergo, será el portavoz oficial-independiente-único de la ‘marea rosa’).

Pero, ¿y si a Córdova lo traiciona el subconsciente y comienza a burlarse de una indígena… hidalguense?

Sabe cómo hacerlo…

Credulidad plena

Tres cierres

1.Unidad, divino tesoro

¡Y el excanciller Marcelo Ebrard y la candidata Claudia Sheinbaum se dieron el Abrazo de Aca..stamos Todos Juntos!, no faltó ninguno de los otrora candidatos a la Presidencia.

Bien lo dijo la exjefa de Gobierno en su discurso: “la unidad es innegable”, mientras un grupo en el Monumento a la Revolución (donde fue el cierre de precampaña de la abanderada morenista) gritaba: “¡es un honor, estar con Claudia hoy!’’…

2.Agorero

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el nuevo-viejo candidato de MC, cerró su ‘efímera’ pre-pre campaña elogiando y alabando a Dante Delgado y a su comadre, Mariana Rodríguez, y asegurando que él “no se pondrá como tapete” ante Donald Trump como lo hizo Enrique Peña Nieto, de llegar a la Presidencia…

Bueeeno, primero que se preocupe por ya no ser un MC, o sea un Mínimo Conocido, y luego ya Dios dirá…

3.Pícara soñadora

No se le fue el teleprónter, pero sí la voz…; no obstante, la candidata pripanperredista Xóchitl Gálvez, dijo en su (2º) cierre de campaña: “tenemos que luchar no solo para ganar una elección. Tenemos que luchar para traer la vida a donde hoy se pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer la verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo”, puntualizó.

Eso les pidió a sus ‘xochilovers’ en Guanajuato (mmm): ..Te necesito para llevar a México por los caminos de la vida, la verdad y la libertad”, subrayó.

Eso fue, dijeron, demagogia al más puro estilo prianista con microchispas de perredismo (no hay pa’más)…

Apuntes

-¡Felices primeros 50 años a la Cineteca Nacional!

-Ayer, Día Mundial de las Palomitas