La Crème de la Crème | Lluvia de ideas

-Lo llamen traidor, gandalla o que, para salvar el pellejo, pero eso no fue más que, una ‘crónica de un rompimiento anunciado’… (you know who)

-Mientras Biden anunció un paquete de 600 millones de dólares para Ucrania y más armas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, apuntó que “seguirá haciendo todo lo posible para detener la guerra”

-y Armenia y Azerbaiyán vuelven a los choques armados en el peor momento para Vlady.

-En México, un juez absuelve a José LuisAbarca (el 97º absuelto del caso Ayotzinapa)…

¡Más que lluvia, estos hechos parecen ‘diluvio de incongruencias’!…

Debaylitis aguda

Las muestras de cariño por la reina Isabel II, recientemente fallecida, se extendieron al exterior, y llegó a nuestro combis.

El conductor de una combi en el Centro Histórico de la CDMX, mandó sus condolencias a la familia real británica: "Estamos con ustedes 'Familia Real'".

En Zitácuaro, Michoacán, otra combi, simplemente puso: ‘‘Descansa, amiga Chabela’’, y otra combi más: ‘‘¡Michaocán con Gran Bretaña, toda nuestra solidaridad!

Sólo les faltó decir que, también ellos habían perdido a su granny (abuelita)… y también llorar…(¡y pa’ las pulgas de Carlos III!)

¿Cambios o fakenews?

Por cierto, que, el rey Carlos III notificó ya el despido de casi un centenar de trabajadores de Clarence House, su residencia oficial mientras fue príncipe, informó el diario The Guardian.

¿Creerá ‘su majestad’ Charles que eso es Austeridad Monárquica? Porque hablar de ‘pobreza franciscana’ en la monarquía, ¡ni en sueños!

Enhorabuena

Grupo Salinas anunció el lanzamiento “Ideas que transforman sociedades para cambiar al mundo”, libro de Ricardo Salinas Pliego, una recopilación de varios de los textos publicados por el empresario a lo largo de 14 años en su blog (ricardosalinas.com)

Los textos abordan el papel de las empresas como agentes de cambio social que no deben limitarse a la creación de bienes, empleos y riqueza, sino también a ser medios fundamentales para transformar a las comunidades mediante la generación de valor social y ambiental.

“Nuestra responsabilidad de participar en la construcción de un país donde nos vaya bien a todos”, se lee en esta compilación de blogs. Salinas Pliego ve en la educación, en las libertades y en la protección del medio ambiente, conceptos fundamentales para lograr el cambio cultural que abone a mayores índices de prosperidad para las sociedades.

Y en sus textos resaltan la idea: “Estamos obligados a imaginar un mejor futuro y después buscar la forma de alcanzarlo”

Con esta loable actividad se confirma aquel pensamiento del poeta cubano José Martí: de que, en la vida, hay que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo…