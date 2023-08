Inolvidable

Y el 16 del presente, 46 años de la muerte del Rey, Elvis Presley

CONTAGIO VIRAL

Ahora que vuelve a surcar los cielos la aerolínea Mexicana de Aviación, seguramente los opositores dirán que el pase de abordar será otorgado luego de que el pasajero cante a todo pulmón La Internacional…

Elementos faltantes

La Fiscalía de Berlín investiga a Roger Waters, cofundador del grupo de rock británico Pink Floyd, por ‘’sospecha de instigación al odio´.

Esto porque, durante sus conciertos del 17 y 18 de mayo en Alemania, Waters lució un atuendo muy parecido al de las SS (Schutzstaffel, guardias personales de Adolf Hitler).

¡Uf! Sólo le faltó al cantante de ‘’Another brick in the wall’’ (y para estar acorde con las SS, Marco Cortés y otros retrograditos), que hubiera quemado o arrancado los libros de texto gratuito de Alemania… Como dijera YSQ, ¡no se midió el líder de Pink Floyd!

¡Tan simple!

Un hombre mató a una niña de nueve años en Chicago, porque le molestaba el ruido que estaba haciendo con su patineta.

El padre de la pequeña detuvo al hombre justo después de que le disparara y, fruto de un forcejeo, el tirador resultó herido.

Ash, tan sencillo que hubiera sido ponerse audífonos y escuchar música barroca o conto de pajarito y el sonido del mar, o de plano, decir goodbye e irse al parque más lejano y sin niños…

¡Goooya, goooya!

Los estudiantes de la UNAM, Paula Jiménez Díaz (Facultad de Ciencias) y Leonardo Míkel Cervantes (Facultad de Ingeniería) obtuvieron medalla de bronce en la 30 Competencia Internacional de Matemáticas para Estudiantes Universitarios (IMC, por sus siglas en inglés).

Fundada en 1994, es la olimpiada de ese nivel académico más importante de todo el mundo en la materia, organizada por la University College of London. En esta ocasión la sede fue la American University in Bulgaria, en la ciudad de Blagoevgrad, donde participaron más de 200 universidades de alrededor de 50 países de todos los continentes, con la presencia de 392 jóvenes.

¡Ay, qué emoción, felicidades, compañeros! Con esto podemos decir que, los pumas bien que sacamos la casta pese a ciertas HHH autoridades universitarias, y uno que otro negrito

Buena actuación

Ante la inminente llegada de un tifón, Corea del Sur está evacuando a unos 37 mil de boy scout, y los jóvenes han sido trasladados en los alrededores de la capital, Seúl.

El 'Jamboree Scout Mundial' es un gran campamento de scouts provenientes de todo el mundo. Suele tener lugar cada cuatro años.

La evacuación fue el golpe final para esta edición, en la que cientos de jóvenes se enfermaron durante una intensa ola de calor que obligó a retirarse a los grupos de escultistas llegados desde Estados Unidos y del Reino Unido. Fuera de eso, todo va rápido y bien.

Qué bueno que las autoridades de aquel país no se han pasmado ante la fuerza de la naturaleza, y sus terribles consecuencias, como aquí, cuando el atroz terremoto de1985, y el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, brilló por su ausencia durante tres días, minimizó el hecho, y rechazó la ayuda internacional , ¿o no pasó así, Quique candidato?

Lo primero es…

De acuerdo con la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), un centenar de compañías del sector industrial y automotriz podrían cerrar sus operaciones debido a litigios por restitución de predios que ha interpuesto el Ejido Chilpancingo ante el Tribunal Superior Agrario.

Recientemente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, viajó a Nueva York para promover la inversión en el estado, sin antes haber resuelto y atendido esta problemática que puede extenderse en breve.

Cifras oficiales indican que el 56% de las aportaciones patronales para el IMSS, son generadas por la industria manufacturera de Tijuana, por lo que, existe una amenaza real a la estabilidad económica de la región fronteriza en caso del cierre de operaciones y la pérdida de fuentes de empleo.

¿No sería conveniente que la gobernadora solucionara este problema, y ya resuelto, promoviera a su hermoso estado?, es bien sabido que, una puntada, salva cien…