La Crème de la Crème | ¿Mucho compromiso?

La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, se comprometió con la primera infancia convocado por 320 organizaciones civiles:

De llegar a la presidencia, su prioridad será garantizar la salud, educación y seguridad de los niños de cero a 5 años de edad. Además, propuso tres prioridades más: niños migrantes, discapacidad y seguridad...

¿Y no le tembló la mano al firmar y recordar aquellos angelitos que en su primera infancia, murieron en la Guardería ABC?

A ver qué les dice a los padres de los 49, va en mayo a Hermosillo…





Comentario ternurita:



El abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, confía en acortar la ventaja de 30 puntos “que dicen” que le lleva AMLO, y ganar los comicios presidenciales.

Sin comentarios, para no herir susceptibilidades…





Explicativo

La boca es para comer", afirma tajante Yoweri Museveni, presidente de Uganda desde 1986, quien condenó la práctica del sexo oral y aseguró que su administración buscará prohibirla.

Metes la boca ahí, puedes volver con gusanos que entran en tu estómago porque esa es una dirección incorrecta".



Uf, qué bueno que no se lo dijo al ex presidente Bill Clinton, si no, le declara la guerra al país africano.





Cada quien su interés

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, consideró positivo que el empresario Carlos Slim haya defendido públicamente sus ‘’ideas y sus intereses’’ en la construcción del nuevo aeropuerto (NAICM).

¡Cuánta razón de (este) Quique! El inge Slim defiende sus intereses en el NAICM, como los candidatos defienden sus propuestas de gobierno… es como si le criticaran al inge que en su museo Soumaya robe cámara la hermosa diva Sofía Loren…





No entienden

Una pequeña plazoleta ubicada al interior de un condominio en Tonalá, Guadalajara, fue bautizada como “Enrique Peña Nieto”.

Se repavimentaron 61 calles aledañas: banquetas, señalamientos y luminarias, todo con una inversión de 26 millones de pesos. Remember la estatua de Miguel Alemán en CU, o cuando destruyeron dos dedos de la efigie de la mano de Fox…





¡Hay qu’ir!

(si nos invitan todo, claro)

Ya abrió el primer cine en Arabia Saudita, cerrado desde hace 35 años.

El miércoles se apagaron las luces de la sala en el Centro Financiero Rey Abdalá de Riad, y los asistentes presenciaron la proyección de Black Panther.

Los aficionados llevan años viajando a Dubái y Bahréin para ver los filmes en pantallas grandes. Queda ver si hombres y mujeres podrán sentarse juntos o se mantendrá el anacronismo…





De la política ficción actual

El debate chilango resultó como el agua: indolora incolora e insabora (salvo dos o tres puyazos de Alejandra Barrales hacia Claudia Sheinbaum que confirma que “tu peor enemigo, es quien fue tu mejor amigo o correligionario…”





“Péguenle al moreno”

Mañana entra en acción el Tucysq: Todos unidos contra ya sabemos quién, y va a estar, ¡de a peso!