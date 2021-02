La créme de la créme | Nuevo término geopolítico: Lavandorra…

Por Eva Makívar





Reír o llorar

Además de apoteósicas (renovación total de la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales), las elecciones México 2021 ¡nos presenta cada especimen tan (in)gratamente conocido por todos los mexicanos! Dan ganas de llorar, ¡o mejor salir corriendo a votar por Incitatus, el caballo que Calígula nombró senador!

Ver para creer

¡La que no tiene vergüenza (perdón, no se da por vencida), es Margarita Zavala! No va por su dizque partido México Libre como diputada plurinominal, ¡sino por el PAN! Margarita Zavala afirma: "seré candidata de la alianza PAN PRI PRD porque es la última llamada ¡para defender la transición democrática y terminar con el populismo!"…

¡Es increíble su hambre de querer seguir viviendo del presupuesto y de fuero (por aquello de las ABCdudas!

Mejor opción, imposible

La humanista y activista social Gabriela Jiménez Godoy, es la primera mujer en registrar su candidatura a la Alcaldía de Azcapotzalco. Es la mejor posicionada y más fuerte contendiente por Morena en esa localidad. Su preparación académica la colocan como una de las principales expertas, impulsoras y defensoras de la equidad de género en el país. Chintololos y chintololas (gentilicio que se les da a los habitantes de Azcapotzalco): ¡échenle cerebro a su voto!

Arrepentidilla pero abusadilla

Luego de que la vacunóloga María Lilly del Carmen Téllez García (Lily Téllez) se convirtiera en crítica acérrima de la vacuna rusa Sputnik V y dijera que es ‘’de mala calidad", la ahora panista considera que había cometido un error "al creer” en Morena, dijo en su cuenta de Tuiter, en respuesta a un seguidor que le recordó que obtuvo un escaño en el Senado por ese partido.

¡Más bien el error fue de Morena!, y Lilly se arrepiente, pero no renuncia… ¿Qué va a hacer si le toca una de las vacunas que ella, por sus grandes conocimientos epidemiológicos, considera ‘chafitas’?

Llorón que es el niño

El presidente de EU, Joe Biden, amenazó con reimponer sanciones a Myanmar por el golpe de Estado militar, al que tildó de "asalto directo contra la transición a la democracia y al Estado de Derecho" del país.

¡Ajáa. ¡Pretextos quiere la muerte para llevarse al difunto! EU ya tiene el 1er pretexto de su administración para meter las narices en otro país ‘’en aras de la democracia (ajena)…

Asuntos Nicaespaciales

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió una iniciativa de ley para crear la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna, y otros cuerpos celestes.

Que para “atender esta temática con la rigurosidad técnica y científica necesaria, con visión de defensa de intereses supremos nacionales y la búsqueda de oportunidades que como país debemos de aspirar en este ámbito…’’

¡Los Ortega llegaron ya, y llegaron bailando nicachá. Nicachá, nicachá nicachá, así llamarán los selenitas al chachachá…

Efeméride

Ayer, 104 aniversario de la (manoseada) Constitución