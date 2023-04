Pregunta a EUA

¿Verdad que no es lo mismo abrir las puertas a la disidencia cubana con la política de ‘pies secos pies mojados, o recientemente, a venezolanos y nicaragüenses, que al arribo masivo de migrantes sin fines políticos?

¡Y se fue Edmundo ‘J’ & Co!.

“La notoriedad que, sin buscar he adquirido, constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia, las actividades propias de la secretaría Ejecutiva, por lo que considero que es el momento de retirarme”, dijo Edmundo Jacobo Molina, aunque no habló de si también recibiría un finiquito de 10.5 mdp...

¿Qué no sabe que alabanza en boca propia es vituperio?; y seguro piensa que, ‘la historia los absolverá’’, a él y a su PANd… (¡perdón!), palomilla...

Advertencia

Por cierto, ahora que los exINEístas se van de lleno como investigadores universitarios, les decimos: óiganlo bien, ¡la UNAM no se toca!

Imposición tardía

Y antes de ‘irse’, los del INE multaron al PRI con 98 mdp por la Operación Safiro, tan sólo siete años después de aquellos desvíos de recursos.

De dicha operación, detectó la triangulación de 39 millones de pesos que salieron de la administración del exgobernador César Duarte y terminaron en las arcas del partido, y dicha multa fue aprobada por nueve votos a favor y dos en contra…

Bueno, ¡más vale tarde que nunca!

La reforma sí se tocó

El gobernante israelí, Benjamin Netanyahu, retrasó su controvertida reforma judicial, ante las masivas protestas en todo el país (por querer darle al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, entre otras más.

Incluso el presidente de EU, Joe Biden, sostuvo que está muy preocupado “Y me preocupa que solucionen esto, no pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro, espero que el primer ministro actúe de manera que intente conseguir algún tipo de compromiso genuino. Pero eso aún está por ver", dijo Biden.

Y entonces, habló el Oráculo, ¡y pos ni modo!

Crianza ‘fifí’

Qué bonito que allá en la Unión Europea (UE), se impulse que, los becerros, (crías de la vaca), deban alojarse por parejas o en pequeños grupos, y disponer de espacio suficiente para descansar y jugar, así como un lugar donde dormir cómodo, señalan los científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

“Una cría recién nacida suele separarse de su madre inmediatamente o a las pocas horas de nacer. En cambio, en la naturaleza permanecen juntos en grupos mientras sus madres se marchan a pastar. Así deben estar”, insiste la EFSA, lo que se ha logrado en algunos países…

Y así debería ser en todo el reino animal, sin que existieran Guarderías ABC…

Va de nuez

María Hilda “N”, también conocida como Liliana “N” o “Miss Tortura”, fue detenida en Puebla por segunda ocasión, acusada de esclavizar a trabajadoras domésticas. En marzo fue acusada de trata de personas, especialmente de mujeres indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla.

Sin embargo, fue liberada al día siguiente por orden de un juez que calificó de ilegal la aprehensión, puesto que fue ‘en un predio privado sin la orden correspondiente’.

Una vez más, el Poder Judicial no se toca…, también se ha de creer ‘’su altecita serenísima"…

¡Al fin!

Abur Lencho, hola Lupita