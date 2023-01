La crème de la crème | QEPD, O Rey Pelé

¡Non temble terra!

Se recapturó a Ovidio Guzmán después de 3 años del Culiacanazo.

Por la misma hora, en Chihuahua fue abatido Ernesto Piñón “El Neto”, líder del grupo criminal Los Mexicles, quien se había fugado el domingo del Cereso #3 de Ciudad Juárez, Chih.

Las autoridades lograron recapturar a los reos fugados, pero El Neto logró huir otra vez, ahora en un BMW blindado, hasta impactarse en una gasolinera y morir.

Verdad que podrás pasar de la raya, pero no del rayo… (ni de Almoloya)

Otras coincidencias

Dicen que, al expresidente Feli Calderón le dieron la residencia española, por enseñar a empinar el codo con gracia y donaire, a la España de Aznar; el jueves apresan al Chapito; pronto el juicio de Genaro García Luna…

No cabe duda, hay ‘oportunas’ coincidencias en la vida…

Magnacoincidencia

Por cierto que Ovidio, a. El Ratón, el mayor productor de fentanilo en el mundo, está recluido en la misma celda de la que su papá, El Chapo Guzmán, escapó en 2015, por un túnel debajo del baño…

¡Hay que pedirles a los celadores que vigilen día con día la celda del Chapito, sobre todo la zona del escusado, aunque sean acusados de ‘escatológicos’, no vaya a querer imitar a su padre!

¡Mercarán tlayuuudaaas!

El presidente AMLO recibirá en el AIFA al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y al presidente de Estados Unidos, Jo Biden y se trasladarán por tierra hacia la CDMX. Biden le pidió a AMLO que se regresaran por carretera “para platicar’’...

Bueno, el Air Force One y el Polaris de la Royal Canadian Air Force , llegarán pisando cayos a diestra y siniestra a la Central Avionera Feli Angeles…

¡Aprendan!

Uno de los mayores sarcófagos faraónicos de madera jamás descubiertos, sacado ilegalmente de Egipto y expuesto en un museo estadunidense, fue devuelto por el gobierno de EU, informó el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Sameh Shukri. Hay dos tipos de sarcófagos: los de los reales y los de nobles. Éste era de un nobleEn una década, el país ha conseguido recuperar más de 29 mil piezas de antigüedades robadas y vendidas fuera de Egipto.

¡Óyelo tú, mi Austria!, que sigue tan campante, apropiada del Penacho de Moctezuma ¡que históricamente nos pertenece!

¡La ‘nueva normalidad’ republicana!

Hasta ayer, ¡cero y van trece votaciones ! Los congresistas no se ponen de acuerdo para elegir a su presidente y hasta que no se vote al presidente (speaker) de la Cámara de Representantes, los congresistas electos no pueden tomar posesión del cargo.

Así la primera potencia mundial, con Poder Ejecutivo y Poder Judicial, pero sin Poder Legislativo, hasta que congresistas ultraconservadores republicanos voten por Kevin McCarthy, el candidato al cargo de ese partido.

¿Y se acuerdan? El 6 de enero es una fecha marcada : el asalto al Capitolio e n 2021...

Habrá que saber quién mece la cuna…

Una más

Y otro rey, Elvis Presley, cumpliría mañana 88 años…