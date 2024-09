La Crème de la Crème / Sospechosismo

Algunos lectores de esta columna, han expresado su extrañeza, su franca rareza, de que un grupo ‘selectísimo’ se ande instalando en Madrid: expresidentes de México, Charlie Salinas, Felipe Calderón, Kike Peña, escritor Mario Vargas Llosa, el expresidente español, José María Aznar, y el periodista Ciro Gómez Leyva, que dice que un tiempo va estar allá, y otro tiempo que vendrá al virreinato de la Nueva Espa…, perdón, a México…

Es verdad que Madrid es bello, ¿pero qué traman? ¿quién será el Séptimo Jinete del Apocalipsis? Se aceptan pronósticos...

Otra buena razón

Para aplaudir: un nuevo día de descanso obligatorio, el 1 de octubre de cada seis años. Esto, con motivo de la transición del Poder Ejecutivo Federal, fecha en que rendirá protesta Claudia Shienbaum como primera presidenta de México.

Adivinanza zedilligarcíalunesca

¿En qué se parecen Ernesto Zedillo y Genaro García Luna¡?

En que ambos, de una u otra manera, estuvieron inmersos en el caso Colosio, y ahora quieren parecer ‘hermanitas de la caridad’ y adalides de la justicia

Muy ‘Espaciales’

El 29 de septiembre, próximo domingo, se realizará en el Frontón México el primer Congreso Aeroespacial en el país, denominado "Personas Espaciales".

La iniciativa, presentada por Katya Echazarreta, busca conectar a jóvenes y profesionales con expertos del sector.

La astronauta mexicana, Katya Echazarreta, volverá a hacer historia con este evento único en su tipo. En 2022 Katya Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana que viajó al espacio. Ahora, esta ingeniera y astronauta, que ha participado en distintas misiones de la NASA, busca impulsar la industria espacial en México.

Durante ocho horas Personas Espaciales ofrecerá conferencias nunca antes vistas en México, con los conocedores, los temas: el futuro de los lanzamientos, preparación de nuevos astronautas, el impacto del clima espacial, exploración lunar, entre otros.

Pues seguramente este congreso estará más aterrizado que las reuniones a las convoca el ultraderechista Eduardo Verástegui, al final ni viene Javier Milei…

Comunicadores de la Muerte

Gracias a una meticulosa operación contra el grupo islámico Hezbolá en Líbano, donde beepers (conocidos allá como ‘busca busca’) y walkie talkies explotaron en las manos, cara, o pantalones de cientos de terroristas, niños, adultos mayores, matando al menos a 21 de ellos en dos días y dejando a cientos más en estado crítico, es una nueva faceta de ataque que hoy aterroriza: los aparatos de comunicación personal pueden hacerse explotar a distancia...

¡Ay del alumno (Netanyahu) que no supere al maestro (Hitler)!

Made in China!

El zoológico de Taizhou, en la provincia de Jiangsu, causó polémica luego de hacer pasara a varios perritos como osos panda, una situación que no pasó desapercibida por los visitantes. Según informó The New York Post, los visitantes se dieron cuenta de la estafa cuando uno de los ‘pandas’ empezó a ladrar y sacar su lengua ante el calor.

Los dueños del zoológico intentaron ocultar la farsa manifestando que se trataba de una raza de pandas conocida como los "perros panda".

¡Sólo faltó que dijeran que los pandas ladraban ahora por el cambio climático…! ¡Ora sí que resultó más auténtico nuestro adorado Tohui panda!