La Crème de la Crème / Ternuritas

1.Guadalupe Acosta Naranjo (líder del FCN), llama a impedir que la doctora Claudia Sheinbaum rinda protesta como Presidenta de México…

2.El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, lamentó la decisión de 2 senadores de su partido de sumarse a Morena y así (casi) alcanzar la mayoría calificada. “Con ello le dan la espalda a la militancia del PRD... Ahora sí entramos de lleno al sendero de la muerte de la democracia mexicana”, asestó…

Con estas declaraciones, y con la autoridad que tienen estos dos políticos…





Ternurotas

En ‘’stand by” –no rompimiento-- están las relaciones con nuestros vecinos del norte, dada la metich..‘’genuina’’ preocupación expresada de los embajadores de EU y Canadá (ajá), que (mal)hablaron de la reforma judicial impulsada actualmente.

Es que, ¡es como si nosotros quisiéramos entrometernos en la industria de la guerra que fomenta el país de las barras y las estrellas, o en la masacre de tantos niños indígenas que se cometieron hace más de dos siglos en el país de la hoja de maple…





Monárquicos

¡Ahhh!, pero el que se lució este jueves, fue quien llegó a la presidencia (aunque no a la presidencia que buscaba).

Gerardo Fernández Noroña dio sus primeras palabras como presidente de la Cámara de Senadores, y dijo que sin la “revolución sin violencia” que es la 4T, no habría sido posible que estuviesen al frente del Senado.

“Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México por habernos dado este respaldo y confianza. Sin el pueblo de México, un plebeyo como yo, no habría podido llegar al Senado, afirmó el senador.

La razón le asiste, señalan, porque, su sangre, ‘aunque plebeya ¡también tiñe de rojo’..!





Horror

Las nuevas leyes del Talibán, obligan a las mujeres a cubrir su cuerpo en todo momento cuando estén en público con ropa holgada, opaca y larga; a cubrirse el rostro para evitar la “tentación” y no tentar a otros. Además, las mujeres no pueden mostrar su rostro ni ser vistas por hombres con los que no tienen un vínculo de sangre o matrimonio. Incluso la voz de una mujer es considerada íntima’, por lo que se les prohíbe cantar, recitar o leer en voz alta en público (!!)

¡En pleno siglo XXI ese sometimiento a quienes han engendrado, parido y amamantado a los que ahora retrógradamente emiten esas arbitrariedades!

¡Ofertón!

Donald Trump anunció que venderá el traje con el que, logró ‘’noquear’’ (dijo) al presidente Joe Biden durante el debate del 27 de junio, un evento que, asegura, ‘’marcó el inicio de la caída de Biden en las encuestas y su retirada de la contienda por la Casa Blanca’’.

Se pondrán a disposición del público 2,024 fragmentos del traje, que estarán insertados en tarjetas coleccionables físicas, las cuales sólo podrán obtenerse digitalmente...

¡Wow! Es capitalismo puro vender ese ‘artículo de lujo’ en cachitos de traje…¿Esta venta podrá estar incluida en el Black Friday?





Pavor

Vivir en Díaz Ordaz 68, o en Luis Echeverría 71…