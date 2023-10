Chinche palabra de moda

La Cimex lectularius, es decir, ‘Chinche’, y en el mundo, hay más de 30 mil especies de esta, que en realidad han sobrevivido durante siglos y siglos.

Hay niveles

Y proliferan las chinches en Francia, sobre todo en París. En los últimos cinco años, las chinches han infestado uno de cada 10 hogares franceses, y la psicosis ya se instaló en las casas y los medios de comunicación, hasta el Ayuntamiento de París pidió un plan de emergencia.

Lo mismo pasa en la UNAM, en CDMX, donde, aunque la autoridad dijo que no se ha encontrado ninguna chinche, algunas facultades y escuelas decidieron suspender actividades y tomar clases virtuales hasta el lunes, mientras fumigaban.

Pero cómo de que no hay chinches en La Máxima Casa De Estudios, si esta plaga ya brincó del INE a CU, de donde tenían licencia “legales”…, y quien entendió, entendió…

¡Chinche..ntido!

La esposa del expresidente Felipe Calderón y actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, levantó la mano para ser considerada por el FAM como posible candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones del 2024.

“Es la ciudad en la que vivo, nací y formé mi familia. Yo pedí que nos midamos bien, no hay que descartarnos. El Frente debe tener una visión estratégica. Pedí que no me descarten, mírenme junto con las otras posibilidades”, dijo en entrevista radiofónica…

¡Seguramente Magos cree que es lo mismo gobernar la capital, que manejar políticamente el infanticidio de la Guardería ABC..!

¿Borrón y cuenta nueva?

La pre-pre-pre candidata del FAM, Xóchitl Gálvez Ruiz, compareció ante el Comité de Ética de la UNAM por el plagio en su ‘informe de experiencia laboral’ que la acredita como ‘‘ingeniera en Computación’’.

“…Yo respetaré lo que diga mi querida Facultad de Ingeniería, mi querida UNAM. En ese sentido estoy muy satisfecha de haber podido acreditar mis conocimientos en inteligencia artificial y edificios verdes con más de 200 proyectos construidos a lo largo de mi experiencia profesional…’’, y aseguró la senadora:

“Les dije que, si quieren, también les hago otro trabajo… uno sobre cómo hacer una buena matriz energética, ahora con mi experiencia en el senado… o cómo resolver el tema del agua en el país”.

O sea que, si ‘’la pen..jió una vez, puede corregir y como si nada hubiera pasado, venga nueva tesis, o ir de pen..jiada en de pen..jiada…

Total, es lo de menos… las cosas, las palabras y las tesis, se toman de quien vienen…

Metástasis de un virus

Morena está infectada con “el virus” de las prácticas fraudulentas en los procesos internos y “si no se corrige le va hacer metástasis”, señaló este miércoles Marcelo Ebrard, quién dice, se sigue viendo como candidato a la Presidencia en las boletas electorales de 2024 (¡!)

Con esta declaración, se ve que el ‘carnal Marcelo’ va que vuela para Premio Nobel de Medicina, aunque él siga soñ…, o lo que es lo mismo, respirando por la herida…

Otra pe…jiada

Propuso el expresidente Felipe Calderón: que la oposición encabezada por la candidata Xóchitl Gálvez, acuda a EU y al Ejército Mexicano, para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones generales de 2024.

‘’La diplomacia estadounidense está muy ocupada con Ucrania’’, y no es consciente del trancazo contra la democracia que ya está operando, y que ‘’va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos..’’, señaló el exmandatario...

¡Uff! Ahora sí, haiga sido como haiga sido lo que tomó, ¡ya lo perdimos!

Sorpresas de la vida

Berlín vendió a Alemania el sofisticado sistema de defensa Arrow 3, diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance. Es la medida más reciente en un intento de Berlín de fortalecer sus defensas aéreas tras la invasión rusa de Ucrania.

Así, Israel cerró con Alemania el mayor acuerdo de defensa de su historia con la venta de un sistema antimisiles por valor de 3.500 millones de dólares, después que Estados Unidos aprobó la transacción.

¡Qué cosas! Israel, país cuyo nombre significa ‘’Que Dios prevalezca’’; primero asila a un torturador de México, y ahora, vende armas…