La Crème de la Crème / ¡Vive la France! 

Pero ¡Ojo!

Mejor no vayan a echar las campanas al vuelo mañana 14, porque, no consiguieron la mayoría parlamentaria, y, el partido de Le Pen y sus aliados, aumentaron su presencia en la Asamblea, pasando de 89 a 143 escaños, lo que puede ir prendiendo les lumiéres rouges (focos rojos)...

TraPRItos al sol

Pues continúa la fars.. no, el melodrama del PRI (a punto de extinguirse), y su líder Alito, que a estas alturas, sigue empecinado en afirmar: ‘’el PRI soy yo’’.

Ex presidentes del otrora partido Invencible, ya acudieron al Tribunal Electoral Federal a presentar una impugnación en contra de los cambios estatutarios del tricolor que permitirían la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como líder nacional del tricolor hasta por 2032. Unos 300 militantes, firmaron la impugnación para echar abajo las modificaciones a los estatutos y lineamientos avalados el pasado 7 de julio por la Asamblea Nacional del PRI.

A ver quién le advierte: ¡Alito, no golpees el avispero tricolor, porque te picarán abejas del mismo color!’

De película

Nosotros los pobres: en entrevista radiofónica, Jorge Luis López, el policía de la CDMX que grabó un video XXX con la actriz porno, Luna Bella, dio detalles sobre su reciente controversia tras grabar el video íntimo en el Metro.

Que gana en la plataforma OnlyFans, 40 mil pesos, y 16 mil como policía...

"Todo lo que hago y a lo que me dedico lo hago por necesidad, lo que yo gano en la policía no me es sustentable para mantener a toda mi familia, a mi tía enferma, a mi mamá, a mis hijos. Hace no mucho murió mi tío y yo me encargué de todos los gastos funerarios, yo soy el pilar de mi familia", expresó.

Ustedes los ricos: con pantallas gigantes para amenizar la fiesta, menores celebraron la clausura del ¡kínder!. Esta lujosa ceremonia se realizó en Monterrey, en donde regalaron a los niños, cámaras fotográficas y de video, robots, un stand de glitter y pinta caritas, botargas, tostitos con elote, show de magia y de retos, bolsita de goodies, mientras, en la pista de baile, un carrito ofrecía shots especiales para los nenes, y también disfrutaban de una estación de elotes y esquites

Esto sólo nos recuerda las películas de Ismael Rodríguez, quién sabe por qué…

Recomendation

Hace días, Joe Biden dijo estar, orgulloso de ser la “primera mujer negra en servir a un presidente negro”, este jueves, presentó al presidente de Ucrania, como ‘el presidente Putin”, y poco después, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Kamala Harris pueda sustituirlo, afirmó: “No habría elegido a la Vicepresidenta Trump si no hubiera pensado que ella no estaba calificada..”, contestó …

¡Recomendamos al inquilino de la Casa Blanca, que escuche la canción ‘’Tiempo”, de Renato Leduc: