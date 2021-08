La Crème de la Crème | ¿Y ahora, quién enseñará Civismo en Chiapas?

¡Caminito a la Escuela Opcional!

¡Por fin, pasado mañana podrán regresar a clases presenciales todos los niños y adolescentes inscritos en escuelas de niveles básico y medio, si así lo determinan sus padres o tutores!

¡Sólo,aguas con la decisión de llevar o no a los niños a las escuelas, porque, tan malo es el daño viral como el psicológico! ¡Y que haya suerte!

Cree que es lo mismo

En Texas, EU, Daniel Rawls demandó hace dos años a un bar por “servirle alcohol en exceso” y emborracharlo de más, y fomentar así su ‘’conducta criminal’’.

Como Rawls se peleó con otro bebiente y cayó y se abrió la cabeza, también acusó al personal ‘’de no estar capacitado para detectar cuando un cliente había bebido en exceso y, de que en el estacionamiento había “obstáculos que representaban un peligro de tropiezo o caída para los clientes intoxicados’’.

Dos años después, el tribunal le dio la razón a Rawls, quien deberá recibir 5.5 millones de indemnización (unos 110 millones de pesos)…

Seguramente Ricardo Anaya se enteró que se ganó este juicio, y de ahí su autoexilio por allá… a ver si así libra el juicio que aquí lo espera

Óyelo tú, mi legislador

Hace días, en la prisión de Cruzeiro do Oeste, Brasil, unos reos arrancaron el corazón a un pedófilo, lo castraron y le dejaron el pene en la boca, por haber violado a su hijastra de cinco años.

¡Pues, que den gracias aquellos violadores que no son remitidos a esa cárcel, en donde ni siquiera un ex diputado se salvaría!

Venta desgraciada

La polémica presentadora, Laura Bozzo, estaría vendiendo su colección de bolsos de lujo para tener dinero y enfrentar la acusación de haber evadido casi 13 millones de pesos.

Uy, pues ojalá no sean bolsas piratas, y que no le vaya a decir a las compradoras, ‘¡que pase la desgraciada (a comprar)!’…porque, no va a vender nada, y no va a pagarle al fisco…

Futuro asesor

Jorge N, un niño de 7 años de Nuevo León, fingía mantener conversaciones con sus amigos imaginarios, para luego presentárselos a sus compañeros de carne y hueso, a cambio de 20 pesos cada uno. Así, el pequeño logró vender 25 amigos imaginarios y ganó 500 en un día.

¡Goao! ¡Pues que el gobernador electo, Samuel García, no desaproveche el ingenio de este ‘pequeño gran emprendedor’!, ¡y que lo haga su influencer, junto con su esposa Mariana Rodríguez!

El Atila moderno

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying dijo que Washington había dejado "un terrible caos de disturbios, división y familias rotas" en Afganistán. Por su parte, el expresidente de la Unión Soviética dijo que la invasión estadounidense de Afganistán en 2001, fue desde el comienzo una "mala idea".

Pero, ¿en qué lugar que no invade el tío Sam, no hay tal escenario?