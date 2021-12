La Crème de la Crème | Y aquí entre nos, como Chente Fernández no habrá dos. QEPD

La diferencia

Serguei Tijanovsky, bloguero bielorruso y aspirante a la presidencia, y esposo de la actual líder opositora Svetlana Tijanovskaya, condenado a 18 años en una cárcel de máxima seguridad. Que por organizar disturbios masivos e incitar al odio social. Lleva encarcelado desde mayo de 2020, meses antes de las elecciones presidenciales a las que intentaba presentarse contra Alexander Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994.

Un verdadero dictador, Lukashenko, no quien dicen Lilly Téllez & Co…

¡Hombres (y mujeres) necios!

Más de mil 500 migrantes centroamericanos en albergues de Nuevo León, rechazaron ser vacunados contra la Covid-19, La delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Judith Díaz, junto a la Brigada Correcaminos, acudieron a albergues para personas migrantes con la intención de inocularlos; pero como la vacuna que se les aplicaría era Cansino, rechazaron las dosis.

¿Pues qué no saben que, ‘donde quiera que fueres, haz lo que vieres? Si hasta YSQ utilizó cubrebocas cuando estuvo en Washington…

¿Será?

Así de tajante: “Cuando me jubile, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas. Ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, ni aceptaré ninguna invitación a reuniones o conferencias’’ (y menos ir a bodas, recomendamos)

‘’Bueno, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurar no salir”, dijo el mandatario AMLO el pasado martes.

¡Uy!, pues no estaría por demás que les pasara la receta a dos expresidentes lenguas largas…

Miss Camelluniverse

El gobierno de Arabia Saudita descalificó a 43 camellos del ‘Festival Rey Abdulaziz de los Camellos’ --que este año celebra su sexta edición en Riyadh, capital de Arabia Saudita--, al encontrar "manipulaciones", como inyecciones de bótox o estiramientos faciales en estos camellos, prácticas ilegales en estos cuestionables eventos.

Muchos dueños pagan cuantiosas sumas en rellenos para resaltar las pestañas de los dromedarios y bótox para reducir los tics y las señales nerviosas, así como para relajar el morro de sus rumiantes.

Camellos en concursos de belleza…, en los humanos es por gusto, vanidad y billete, ¡pero en los animales, a los que les vale m… si se ven guapos o no…

También ha de ser cosa de billullo; los riesgos estéticos en los camellos, qué…

Y la nave (consulta), va

El INE debe ajustar presupuesto para realizar la revocación de mandato, determinó la SCJN…

¡Ni modo Lencho, a ajustarse el cinturón!

Sueñe, S.S. Bergoglio

Durante la audiencia a los donadores peruanos del belén y el árbol (que por cuestiones meteorológicas se celebrará en el aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro), el Papa Francisco pidió que “no vivamos una navidad falsa y comercial”.

Uh. Eso es pedirle peras al olmo…

Les deseamos ¡felices fiestas decembrinas!