La crème de la crème  | Y con Guerrero, ¡seguimos en la lucha! 

Impuesto genial

Y sí, muy benéfico: Colombia estrenó el ''impuesto saludable'', que va más allá de los octágonos: grava las bebidas con azúcar y los alimentos chatarra.

El impuesto del 10% que rige desde noviembre para estos productos, irá aumentando gradualmente, como parte de la reforma tributaria aprobada en 2022. Durante lo que resta de este año recibirán un aumento del 10%, luego un 15% en 2024, hasta llegar al 20% en 2025.

¡Wow, ojalá les funcione!, y así hasta se las 'piratiamos' (sra. X dixit), si logramos dominar a los que venden productos no saludables …

Vientos (no) huracanados

"Durante 3 meses no me compraré ropa", anunció Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, que enviará un equipo de apoyo con identificación clara, compuesto por personas con playeras y gorras que llevan la leyenda. "México lindo y querido, todos somos Guerrero".

"Por respeto a los hechos ocurridos en Acapulco: Pospuse Cartelera de Día de Muertos en Cuauhtémoc, instalé centro de acopio y durante 3 meses no me compraré ropa, prefiero donar 6 quincenas de mi sueldo a nuestros hermanos en desgracia”, prometió la alcaldesa.

Pues va bien, todo cuenta, pero, ¿y si también se automultara por cada actividad estrafalaria que realiza? Sacaría buena lana para los hermanos guerrerenses…

Los tres chiflados

¡Andan desatados tres expresidentes de cuyo nombre, no queremos ni acordarnos!, pero cuyos apellidos inician con las letras efe, zeta y ce.

¿No que los expresidentes, calladitos se veían más bonitos?

¿Y el Fobaproa, apá?

Por poner un ejemplo, dijo el ex presidente Ernesto Zedillo en el Foro Global 2023, que en la Presidencia de México en 2024 le gustaría ver a alguien “que escuche a la gente, ... que no explote políticamente las necesidades del pueblo con un discurso demagógico…, y, en fin, que no divide a la sociedad y asuma toda la responsabilidad sin culpar a otros por sus propios errores”, apuntó desde videoconferencia…

Y pues sí, nosotros hubiéramos querido que el parlante referido, no nos hubiera endeudado por más de 4, 5 generaciones de mexicanos, que se quedaron sin "cash" para pagar la deuda por él contratado…





Ojitos pajaritos

Los gorriones de Java muestran el amor en la mirada. Un equipo de la Universidad de Hokkaido (Japón ) ha encontrado que, los gorriones de Java (Lonchura oryzivora) muestran un aumento de la almohadilla en los anillos oculares (un área de piel desnuda enrojecida alrededor de los ojos) al vincularse con una pareja de su elección.

Les ocurre tanto a los machos como a las hembras y actúa como una señal de enamoraniento y preparación para el apareamiento. Además, los gorriones de Java son monógamos, se cortan mutuamente y forman vínculos de pareja que para duran para siempre.

¿Ya ven? No cabe duda que, el amor es una cosa esplendorosa (y roja)…





Nuevos tiempos

Para la ceremonia de juramento a la Constitución española ante las Cortes Generales como símbolo de su entrega y compromiso con el pueblo español, la princesa Leonor llevó un traje blanco de la sastrería Serna desaco y pantalón, mientras que la reina Letizia recicló un vestido y La infanta Sofía alquiló un diseño de Erdem.

Pues qué bue no que la realeza ya va aprendiendo a no dilapidar…, y cómo esto no fue en tiempos de Martita Sahagún y Gaviota, que gustaban tanto de copiarles a los dizque de ''sangre azul''...

Kristalnacht

Continúan los ataques genocidas de Israel contra los civiles palestinos en Gaza, solapados por el gobierno de UE.

Por lo que se ve, quieren igualar el salvajismo de los nazis, y tener así, su propia ''noche de los cristales rotos''…