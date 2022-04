La Crème de la Crème | ¡Y Jalisco no se rajó!

Cuando hay harto amor

¿Que cuánto te quiero? ¡Te quiero de aquí hasta donde el INE puso mi casilla!

Macetó(NU)

Es verdad lo que dicen muchos respecto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que no sólo está de florero, sino más bien de maceta, macetón que en vez de buscar y procurar la paz entre las naciones, no hace nada, o inclina la balanza al mejor postor, porque ahora es Rusia acusada de haber cometido crímenes de guerra; pero, ¿y los demás países que también los han cometido una y otra vez?

Habría que recomendarle a este organismo internacional que, haga su libro de cabecera, el libro ‘El arte de la guerra’, de Sun Tzu, para que entienda cómo es la estrategia para solucionar conflictos.

“La mejor victoria es vencer sin combatir”, decía este filósofo chino...

¿Awsterlitz cetroamericano?

Ora sí que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se rayó con su ofensiva contra las pandillas.

En las últimas semanas, encarceló a más de 6 mil pandilleros y amenazó con dejarlos morir de hambre si en la calle sus grupos comenzaban a "vengarse" por el régimen de excepción que declaró tras una escalada de asesinatos en su país.

"Y no me importa lo que digan los organismos internacionales", dijo Bukele durante un acto de graduación de un contingente de policías y soldados.

Vaya, la razón le asiste, pero… son seres humanos que merecen comprensión (tan sólo porque nadie es malo al nacer), y respeto a sus mínimas necesidades fisiológicas e higiénicas

Como debe de ser

Luego de 24 años de carrera, el beisbolista Jorge Cantú su retiro profesional cuando finalice la temporada 2022, donde advirtió que buscará ganar el campeonato con su actual equipo, los Diablos Rojos del México.

“Me retiro, esta será mi última temporada como profesional. Me siento pleno, con mucha energía, pero he decidido colgar los spikes. Esta será mi última temporada como profesional y me voy”

Él sí que aplica eso de ‘terminas y te vas’… como es. Hasta cuando terminas el jardín de niños, luego te vas…

Luz esperanzadora

El Ministerio de Salud de Rusia informó que registró la versión nasal de Sputnik V, lo que la hace la primera vacuna del mundo contra el COVID-19 que se aplica por la nariz.

Y bueno, como dijera el Cochiloco: una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa…

Nada personal

Luego de 58 años, desde el pasado jueves empezaron a desmantelar la Montaña Rusa de la Feria de Chapultepec en CdMx…

Comentario al alimón: no tiene nada que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero igualmente el desmantelamiento de la montaña rusa nos estruja el corazón…

Y los que quieran

Retomando el lema de la magna concentración de la oposición, mañana ‘’votas y te vas”…(a la birria, a la barbacoa, al pozole…)