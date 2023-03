La créme de la créme | ¿Y la ley de la oferta y la demanda, míster Ken?

Breves





-Y de la pasada marcha del 8M, se oyó el grito de las mujeres repudiando los feminicidios y desapariciones: ‘’¡¡con falda o con pantalón, respétame cabr..!’’

-Otro nuevo lema: ”Por mi raza hablará el ITAM

-Los fosfopadres, anunciaron fosforgullosos el fosfonacimiento de su hija Mariel. ¡Fosfobienvenida!

-Que el equipo Tigres, estaría pensando en pedirle al CEO Elon Musk, que sea su patrocinador oficial, que nomás cambia la forma de la ‘T’ de su nombre, a la ‘T de Tesla, y ya estuvo.

¡Respeto, míster!

A priori, la Casa Blanca rechazó la propuesta de los republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy, senadores de EU, de que las fuerzas armadas estadounidenses intervengan y ataquen a los cárteles mexicanos. Sin embargo, el general Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte, aseguró que, de llegar a recibir la orden de actuar contra los cárteles, así lo haría...

Deberían ocuparse de los que allá en su tierra venden fentanilo&otras drogas

¡Y mucho cuidado!, porque hasta les transcribimos en su idioma, la estrofa de nuestro Himno Nacional, que advierte de, “más si osare”:

“But, should a foreign enemy/Desecrate with his being your land,/Think, My beloved Homeland! That heavens/In each child, a soldier gave to you!

Qué se creen estos mequetrefes, México se respeta, dijera YSQ…

Zapatero a tus zapatos

Tras recibir la más alta condecoración que entrega Perú a personalidades de la sociedad, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, fustigó a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte:

"Como es sabido, algunos gobiernos de la región movidos por ideologías o intereses políticos han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos arrastrando a los vecinos, poniendo en duda la legitimidad de su Gobierno", dijo Vargas Llosa durante una ceremonia en Palacio de Gobierno en Lima.

¿Por qué el gran escritor peruano no se dedica a lo suyo, y deja de vociferar en lo que –definivamente (y GaD)--, nunca ha sido lo suyo, que es la política?

¿Eres tú, Julio?

Por cierto, el cantante Julio Iglesias criticó a Vargas Llosa: ‘’su comportamiento ha dejado mucho que desear” tras su ruptura con Isabel Preysler.

“Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora, tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, dijo en entrevista con ¡Hola!.

‘’Me estoy metiendo en camisa de once varas, pero quiero hacerlo por mi exmujer, se lo merece”.

Isabel Preysler confirmó: “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, sin dar detalles, pero se dijo que fue por una escena de celos del escritor, y que éste dejara la casa que la pareja compartía.

Vargas Llosa aseguró que él no fue el culpable de la separación…

¡Celos a estas alturas de su vida y con ese palmarés que tienen! Sólo cabe preguntarles: ¿después de vejez, viruelas?

La diferencia

La OMS despidió a su director en el Pacífico Occidental, luego que The Associated Press reportó el año pasado que, decenas de empleados lo acusaron de conducta racista, abusiva e inapropiada que pudo haber perjudicado la respuesta del organismo a la pandemia del coronavirus.

Por email, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la designación del doctor Takeshi Kasai había sido “terminada” luego que una investigación interna arrojó “evidencias de conducta inapropiada”.

¡Ahhh, y aquí, Lencho Córdova (¿recuerdan ‘yo, toro sentado’?) sigue tan campante, a pesar de su racismo

Binomio perfecto

“Quiero hacer un reconocimiento al licenciado Edmundo Jacobo Molina... un funcionario ejemplar. Si hubieran más funcionarios como él, este país sería distinto, si hubieran funcionarios como él en el gobierno, en los otros gobiernos del Estado, este país sería distinto, mucho mejor, por ciento”, afirmó el consejero presidente, Lorenzo Córdova…

No cabe duda que, ¡si don Porfirio, viviera, con el INE estuviera…!