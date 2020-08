La créme de la créme | Y va creciendo

Ante los ‘Lozoya Papers’, los corruptos ‘históricos’ y los actuales, se estremecen. En la acusadera de actos de corrupsión y sobornos, legisladores, políticos, gobernadores, ex presidentes de México, y, por a’i incluido, el que ya era –según una encuesta periodística-- el ‘’contrapeso’’ frente a AMLO, negaron las acusaciones.

La cosa es que, Ricardo Anaya no es un contrapeso, más bien está en favor de ‘los pesos’, y si estos son en moneda verde y con la imagen de George Washington, mucho mejor. Aunque ahora resulta que, 16 de los 18 acusados han desmentido las dichos de ‘ERLA’, seguramente los dos expresidentes que no han dicho ‘ni pío’, desconocen tales hechos, o tal vez, de encontrarles culpables, dirán un lacónico ‘’con relación a los hechos que se me imputan, fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado…

Calderonear (sig. negar, desconocer)

Si antes el verbo más famoso de México era ‘cantinflear’, a partir del 2020 es ‘calderonear’: y o calderoneo, tú calderoneas, él calderonea, ustedes calderonean, ellos calderonean. Y ahora muchos de nuestros ‘servidores públicos’ (como dice Peje) lo usan. Por lo que se escuchó en la mañanera de ayer, y hablando de otro Píos y el nuevo videoescándalo, el presidente AMLO dejó en claro que no sabe conjugar el verbo calderonear

Suero anticrotálico blanquiazul

Dice el exsenador Roberto Gil Zuarth, en entrevista radiofónica, que el ‘Show mediático’ ya inició ‘’para entretener y hacer olvidar los muertos por el Covid19, la inseguridad, la crisis económica’’. Sólo quiere –afirmó-- limpiar su reputación, su honra. El abogado panista sentenció: ‘’Pero pues, son los dichos de un delincuente que tiene ‘incentiva de alacrán’ dispuesto a decir quién mató a Kennedy y a Colosio, y hasta qué paso con la mamá de Luis Miguel...’’ Ojalá con esa cualidad crotálica, el susodicho también nos dijera quién ordenó matar y desaparecer a tantos mexicanos en el periodo neoliberal

¿Uno más?

Este jueves, fiscales federales de EU, acusaron a Steve Bannon, el exasesor de campaña de Trump, y a otras tres personas, de defraudar a donantes de cientos de miles de dólares en una campaña de recaudación de fondos del muro fronterizo...

Seguramente este exasesor podrá también recitar el verso de Salvador Díaz Mirón, que dice que, ‘’existen aves que cruzan el pantano y no se manchan”, lo cual está por verse… porque pocos, pero muy pocos, entre ellos José Alfredo Jiménez en su canción ‘El Derrotado’, lo pueden asegurar …