La Crème de la Crème.

Lo que mal empieza, mal acaba



¡Qué oso los candidatos independientes! Quesque iban a romper con el sistema, que no estaban atados a las prácticas de los partidos políticos.

Pero con sus irregularidades y trampas para estar en la boleta, ¡tienen las mismas mañas de los partidos a los que pertenecieron, y de independientes, tienen lo que Trump de buen vecino..!

Hasta Margarita Zavala de Calderón reconoció que tenía ‘poquitas’ trampas (425 firmas).

Al rato va a decir como Layún, que robó, ‘pero poquito’.

¡Asco! Son tramposos, pero ‘poquito’. Como quien dice, más de lo mismo…





Gato (volador) encerrado





Ojalá los dimes y diretes por la propuesta del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, no resulte una cortina de humo, pues si otros países tienen hasta dos aeropuertos no tan cercanos (uno para vuelos nacionales y otro para internacionales), ¿por qué aquí no?





¡Honor a quien honor merece!





El canal adn40, especializado en noticias e información con mayor cobertura en el país, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por la Innovación y Pluralidad Informativa y de Análisis en Televisión Abierta.

El Director General de la emisora, Luciano Pascoe, recibió la distinción durante la entrega de preseas del XLVII Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, del Club de Periodistas de México.

Adn40 nació como parte de la estrategia de reinvención de TV Azteca, impulsada por su CEO, Benjamín Salinas Sada.

El Premio Nacional de Periodismo por Innovación y Pluralidad Informativa y de Análisis en Televisión, reconoce en adn40 justo ese esfuerzo que lo ha llevado a consolidarse como el canal informativo más visto de México.

En este mundo en que las ‘fake news’ (noticias falsas) lastiman al periodismo y a quienes a él nos dedicamos, ¡bien por adn40!, que resulta ser un ‘respiro’ en medio de la vorágine informativa.





Chitón Madame Pinault

A Salma Hayek, quien interpretó a Frida Kahlo en 2002, no le gustó la Barbie de la pintora creada por Mattel.

"No puedo creer que hayan hecho una Barbie de nuestra Friducha (…) que nunca trató de parecerse a nadie y siempre celebró su originalidad", tuiteó.

¿Creerá nuestra paisana que a la gran pintora a la que ella llama ‘Friducha’, le gustó su hollywoodesca película por ella interpretada, dada la filiación comunista y nacionalista de la artista?





Rueda rueda

La competencia de ciclismo de montaña Sky Challenge Bike --considerada una de las más difíciles de México, que requiere de gran condición física y de equipamiento especial para lograr completar los 30 kilómetros en un terreno ascendente de más de 2 mil metros--, en Puebla, este año el segundo lugar de la competencia en la que participaron experimentados ciclistas, se lo ganó Maximiliano Contreras.

Este hombre, oriundo de Ciudad Serdán, Puebla, participó en la categoría Master 40, con su bicicleta de panadero.

Después del equilibrio que hacen sosteniendo la canasta de pan y pedaleando, ¡vaya que adquieren condición física, tanto el ciclista como la bici..!