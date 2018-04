La Crème de la Crème.

Bonito ejemplo



A partir del ‘bullyingdebate’ del pasado domingo, ¿con qué cara podemos exigirle a nuestros niños y jóvenes, que no buleen (atosiguen física y verbalmente) a sus compañeros de escuela, si lo único que vieron el domingo fue cero propuestas y mucho bullying?

Y aunado a esto, el bullying que día a día nos aplica el vecino del norte…





Su razón

Por cierto que el ‘’Broncotalibán’’, Jaime Rodríguez, no sólo demostró en el debate bulero (de bullying) su inestabilidad, con eso de, “tan creo en el matrimonio que me he casado 3 veces”, como se ufanó, y su falta de cordura, con eso de querer mocharle la mano a los ladrones.

¿Será que está harto del bullying que le aplican cada vez que le gritan arengas en favor de AMLO, o le piden una canción porque creen que es José Guadalupe Esparza, cantante del grupo Bronco?





Políticamente correcto

Expresidentes, familiares y amigos dieron un último adiós a Barbara Bush. El velorio reunió a todo el clan Bush, los Obama y hasta Melania Trump.

Donald Trump no asistió a la ceremonia en Houston, Texas, para “evitar interrupciones (todo su equipo de seguridad, protestas), por respeto a los familiares y amigos de la ex primera dama”.

¡A veces sí le funcionan sus neuronas!





¡Por ai vamos!

En comicios celebrados el pasado domingo en Tokio, Japón, un robot plateado con inteligencia artificial, consiguió quedar en la tercera posición, con 4 mil votos.

Promete ser “justo y representativo” con todos sus electores del distrito de Tama en la capital japonesa.

“La inteligencia artificial cambiará la ciudad de Tama”, fue el eslogan de la propaganda del robot de apariencia plateada, y que ha aparecido en camionetas y carteles, al lado de los demás políticos.

¡Uf! Aquí también tenemos un ocupante del 3er lugar, si no plateado, muy tricolor por dentro y por fuera (dice él)…





15 minutos y algo más

Pareciera que sin mediación externa de un metiche copetudo gringo y de un metiche botudo mexicano, las 2 Coreas trataron de que el Paralelo 38, sólo sea referente geográfico ¡y se logre la anhelada paz!









Soplan nuevos aires

Cuando tomó posesión el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa, la licenciada en Pedagogía Lis Cuesta, entró a la sala de actos del Gobierno cubano, junto a Cilia Flores, esposa del mandatario Nicolás Maduro, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Le pidieron que ocupara su lugar de "primera dama", título eliminado hace casi seis décadas en la isla, por considerarse ‘’demasiado burgués’’ en la ideología comunista.

Esperemos que, al rato Lis, no resulte con que quiere ser ‘’candidata independiente’’, y defender lo indefensible, aunque sólo dé “ternurita”





Si de barbaridades hablamos





Dice el cineasta Guillermo Del Toro:

“Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador.”