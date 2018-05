La Crème de la Crème.

Y lo hizo suyo



La noche del miércoles, comenzó a circular un hashtag entre la dirigencia tricolor: #MeadeChingón, en vez del #yomero.

"Es que el México chingón lo vamos a construir juntos”, dijo el propio Meade.

Um. Dime quién te alaba, y te diré qué tipo de priista eres…

Lo que sí es que, para que no se quiebre la cabeza y no se le vuelva a olvidar a Pepe Toño, ¡que ese hashtag sea el título de su best seller que escribió!, y por ai le agrega un capítulo de ‘’populismo’’, ahora que propone dar $1,200 ‘’a las madres de familia’’…





Dulces sueños

La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala,

llamó “a quienes crean que Andrés Manuel López Obrador no es el camino correcto”, que la vean a ella como “la” alternativa.

Habrá que preguntarle a Magos de cuál fumó, o más bien, cuántas ‘tocayas’ suyas compartió con el ‘chaparrito, peloncito, de lentes…





¿Insensibilidad?

Dijo el presidente Quique Peña este 10 de Mayo:

“Espero que disfruten mucho este día en compañía de sus hijas e hijos y de toda la familia. Les mando un abrazo afectuoso”.

Por su parte, su esposa, Angélica Rivera, apuntó: "las madres mexicanas somos unas guerreras incansables, nosotras estamos al lado de nuestros hijos en todo momento, en cualquier circunstancia.

¡Ayayay!, ¿y qué decir a las madres de los desaparecidos (más de 29 mil en este sexenio) y a las mamis de los niños de la Guardería ABC?





Ver para creer





La histórica reunión Trump-Kim Jong-un será en Singapur el 12 de junio.

Previo a la reunión, Kim Jong-un confiesa: "Aunque tengo mis reservas hacia EU, verán que no soy el tipo de persona que dispararía armas nucleares contra Corea del Sur, el Pacífico o Estados Unidos", afirmó.

Órale! ¿Qué se traerá entre manos Kim, o por qué ese cambio de opinión? ¿Será que ya le jalaron las orejas?, ¿o quiere emular a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Ustedes le creen? Nosotros tampoco.





Sí, cómo no

¡Pero el otro está peor! Al responder si de verdad cree que merece el Premio Nobel de la Paz, el presidente Donald Trump comentó:

“Todos lo piensan (el nobel para él), pero el único premio que quiero es el de una victoria para el mundo”…

Está bien que la Academia Sueca esté ‘patas para arriba’, pero ¡no sueñe, mr. Trump!









Al menos sólo 41 ladrones

Hace días, fue asaltado el tráiler que transportaba vestuario, escenografía y demás enseres de la obra de teatro "Las mil y una noches", en Guadalajara.

“Se llevaron todo el equipo electrónico, pantallas led gigantes, computadoras con las que se da vida a la escenografía y movimiento a las lámparas de luces”, explicó Eduardo Paz, el productor

Siquiera no pasó a mayores, a la mejor los asaltantes eran Alí babá y los 40 ladrones, y no el crimen (muy) organizado, que se ha ensañado aquí y allá con muchos mexicanos...…