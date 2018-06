La Crème de la Crème.

A la memoria de la periodista María Luisa La China Mendoza







¡Qué aguante tenemos!

Finalmente, gracias a la ‘bendita’ veda electoral, ¡nos libramos de que nos atosiguen 23 millones de espots!, 55 millones, contando los de las precampañas.

Pero fuera de cancioncitas pegajosas y frases que causan risa y enojo, ¿para qué gastaron tanto –670 millones de pesos— los 4 “innombrables” (por la veda) que quieren vivir cerca de Chivatito? No frieguen, ¿y todo para qué?





No hay quinto malo





Por cierto que este lunes, el Tri se enfrentará a uno de los rivales que, para muchos, es el favorito para levantar la copa del mundo: Brasil.

La Selección Mexicana haenfrentado en 40 ocasiones, (10 triunfos del Tri, siete empates y 23 descalabros) a la nación carioca, y respecto a Mundiales, el del lunes ¡es el quinto encuentro con el verde amarela!

Y como dijera El Chicharito, “hay que imaginar cosas chingonas”, entonces ¡a lo mejor, podremos driblear a Neymar, y ganar!…





Que no se repita





Los migrantes centroamericanos que fueron separados de sus hijos, aunque quedaron libres días después, enfrentan juicios de deportación, pero ahora su prioridad es ubicar, o al menos comunicarse con los menores.

“Apartarnos de nuestros hijos es la mayor tortura que hemos sufrido”, coincidieron.

Qué barbaridad, consideran, si casi casi mr.Trump les dice:

“Come on, get over now!, que es como cuando Quique dijo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: ‘¡ya, supérenlo!’…









Los gorrounes

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, recibe protección del Servicio Secreto de EU desde el miércoles, tras un incidente en un restaurante la semana pasada (por lo de lo mal que trata Trump a los inmigrantes).

Que mejor se fuera, no era bien recibida, le dijo la dueña del restaurante Red Hen, mexicana.

No obstante, el restaurante informó a Sanders y acompañantes, que no tenían que pagar nada de la cuenta.

¿Ya ve míster Trump? Si no somos malos… en el restaurante han de haber dicho como Chava Flores: “llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones”, porque efectivamente, los gorrones no pagaron…





Hay niveles

En Tinsukia, (noreste de la India), los usuarios de una sucursal del Banco Estatal (SBI, por sus siglas en inglés) reportaron que un cajero automático dejó de funcionar.

Cuando finalmente fueron los técnicos a revisar, se encontraron con una rata que, además que haber evadido las cámaras de seguridad, quedó atrapada en el interior del cajero en donde murió después de haber triturado 1.2 millones de rupias, o sea unos 17 mil 662 dólares (más de 351 mil pesos).

No cabe duda que los animales son desinteresados, si hubiera sido una rata de dos patas de este pambolero país…





¡Estamos 'requete' listos!

Y dentro de unas horas, no dejen de acudir a votar por quien ustedes gusten, ¡y seamos parte muy importante de esta fiesta electoral!