La Crème de la Crème.

Final cardiaco

El lunes, 50 años de la gresca estudiantl que dio origen al Movimiento de 68





Felicidades Francia por su triunfo en la Copa Mundial 2018. París hasta cambió temporalmente el nombre de 6 estaciones de metro, como tributo a la victoria de ‘Les Blues’.



Por cierto, casi todos de ascendencia africana, los integrantes de la Selección francesa. Seguramente en Francia no piensan como Trump, que ve a los inmigrantes --y más si son mexicanos-- como potenciales enemigos…

Más explosivos que el sexo



Los palestinos de la Franja de Gaza están utilizando condones en sus ataques contra Israel.

Primero llenan los preservativos de helio (como globos), cuelgan de ellos material incendiario y luego los lanzan hacia territorio israelí.

Esos condones multicolores y hasta de sabor han quemado hasta 25 kilómetros cuadrados de tierra agrícola, bosque y zona natural protegida, según los datos del Estado judío.

¡Órale!, estiman, esos condones sí que no detienen la explosión, y no precisamente demográfica…

Del sartén a la lumbre



Locutores, actrices, otras personas, hasta el ex presidente Fox, dijeron irse del país por ' temor' a tener un gobierno socialista y la conversión de México a ' Venezuela del norte', con el triunfo de AMLO.

Por eso, un joven originario de Tabasco de nombre Manuel, abandonó el país para irse a vivir a España al día siguiente de la elección azteca.

"Como bien lo prometí ME LARGO DE MÉXICO. No quiero un presidente socialista y demente como Andrés Manuel. Prometo mandarles papel de baño y pasta de dientes desde España #newlife #eurolife", escribió el joven en una fotografía en la que aparece en el Aeropuerto de la CDMX, publicada en su cuenta de Facebook.

Ups, pues. lo de ‘demente’, sepa, pero España es desde el pasado 2 de junio, un país gobernado porPedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Es decir que Manolo no rebuzna porque no se sabe la tonada, ¿por qué no se informó antes de ‘’largarse’’?, se hubiera ahorrado el boleto de avión. Y dicen que más vale malo –ejem-- por conocido que bueno por conocer...

Conste



Ya lo dijo el IMSS: sea rojo, blanco, verde, con rábanos, chile piquín y orégano, de carne de puerco, pollo o vegetariano, el pozole es uno de Ios platos mexicanos más saludables en cualquier época del año.

No hay que consumirlo en cantidades exageradas, y con que nunca lo vaya a prepararlo el narco denominado El Pozolero, todo está bien…

Pregunta a ya saben quién



¿Será que el Morenagate –la multa impuesta por el INE de 197 millones de pesos por no aclarar lo del fideicomiso por el sismo—irá a ser el dolor de cabeza del presidente electo?



Sabiduría napoleónica



Ante tantos dimes y diretes, mentidos y desmentidos, que no olvide nuestro presidente electo aquello de “vísteme despacio que llevo prisa”, pues no por mucho madrugar amanece más temprano…