La Crème de la Crème.

Macroconfusión



De vacaciones en Tulum, el fotógrafo Spencer Tunick improvisó unas fotos sobre el sargazo, desastre natural que afecta a Quintana Roo

El artista neoyorquino invitó a los comensales del lugar donde cenaba a que realizaran una instalación de desnudo grupal, donde se resaltara “el problema de la invasión de cantidades masivas de macroalgas”, dijo Tunick.

¡Uf, con esta palabra creímos que se refería a la Kim Nalgashian, por aquello de lo macro…!







Buena propuesta

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el informe “Perspectivas sociales y de empleo en el mundo 2018”: el panorama laboral en México es poco alentador, aumento del desempleo y de trabajadores informales (15.5 millones) que luego hasta se inventan títulos académicos para obtener un mejor trabajo.

La Fundación Reinventando México (FRM) recibió el certificado que la acredita para impartir cursos de capacitación y certificación de las competencias y habilidades que exige el mercado laboral actual.

Javier López Casarín, presidente de la FRM, afirma que “si no invertimos en el desarrollo de competencias, amplios sectores de la sociedad seguirán al margen del éxito económico, se limitará el avance tecnológico y seguiremos siendo poco competitivos sin conocimientos, habilidades y destrezas certificadas”.

¡Esperemos que el pejepresidente electo no bateé (en términos beisboleros no ‘macaneé’) esta magnífica propuesta!, porque así se matarían dos pájaros de un solo tiro: se acaba con el trabajo informal y se da una capacitación para un trabajo formal.







Para lealtad, sólo el perro





Emilio Álvarez Icaza informó que no formará parte de la bancada del PRD, (partido que lo postuló), que será un senador sin partido

"No hay deslealtad alguna, dijo el ex secretario Ejecutivo de la CIDH.

Nooo, refutan, si se confirma ese dicho de “mientras más conozco al humano, más quiero a mi perro”..







Buenísimo programa

En sólo una semana, la segunda temporada del exitoso reality deportivo Exatlón-México, novedosa producción de TV Azteca, se consolida en el primerísimo lugar en las preferencias de los televidentes, pues en su segunda etapa de transmisión, adelanta con 9 puntos de rating frente a su competidor “4 elementos” que alcanzó escasos 6 puntos de rating.

Esto se debe al característico dinamismo que Benjamín Salinas Sada y el equipo que comanda, ponen en sus programas, y que como éste, son los mejores promotores de aquello de ‘’mente sana en cuerpo sano’’.







EMPATE

Vaya ‘quemadota’ de las integrantes del movimiento contra el acoso y abuso de mujeres #MeToo.

Una de sus iniciadoras, Asia Argento es acusada de tener relaciones sexuales con el actor Jimmy Bennett cuando él tenía 17 años y ella 37, y hay fotos

Y el MeToo ya modificó su argumento:

“Somos imperfectamente humanos. La violencia sexual es sobre el poder y el privilegio. Tales abusos no tienen ningún género, tuiteó la escritora feminista Moira Donegan.

Mjú, ¡gracias a Argento tamizaron el discurso!, si como dice la canción, lo mismo pierde un hombre que una mujer….