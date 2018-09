La Crème de la Crème.

Tiempos modernos



¡Hoy inicia trabajos la naciente e inédita Legislatura 64! Por primera vez será aplanadora un partido de oposición al ex Invencible. Atrás quedaron los tiempos en que a Morena, “ni la veían, ni la oían”.

Ahora sí, el PRI va a saber que no es lo mismo amar que ser amado, y los morenos, aprender a no avasallar…

¡Ni eso, Macri!

Como cada año los escenarios de Buenos Aires, Argentina, se llenaron de luces, música y piruetas en las pistas de baile, durante 15 días que dura el Mundial de Tango 2018. Participaron 600 parejas en esta edición, en la que destacaron rusos, colombianos, italianos y, por supuesto, argentinos.Aunque es un estilo de baile en el que suelen dominar los pebetos, este año sólo lograron el tercer premio.

Ni modo, nada es eterno en esta vida, y un ‘tercerlugar’, no se lo esperaban ni Carlos Gardel, ni el fundado: PRI, Plutarco Elías Calles…

Siglas proféticas





En la gira del adiós que EPN está realizando por diversos medios, recomienda al tricolor (como para que nadie lo reconozca y sepa que es el mismo --o casi el mismo-- PRI): que cambie “de nombre y de esencia, porque si conserva los apellidos entonces no funciona”.

Bah, eso del cambio de siglas ya lo había expresado el ‘maese’ Rius, que siempre le decía RIP en vez de PRI, y ahora que éste anda arrastrando la cobija…







Juicio a modo







Por cierto que ahora que Quique se anda ‘curando en salud’ en sus spots, se dijo él “muy tranquilo”, pues su actuación en el sexenio fue, “totalmente apegada a la ley “ (¡!)

¡Voooy!, sus spots nos recuerdan a aquel que cometió un parricidio y en el juicio, pide clemencia al juez porque es ‘huerfanito’…







Así empiezan

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, ha emprendido una lucha en defensa del mezcal.

“Estamos aquí (bloqueando Periférico, CDMX) para mandar un mensaje claro y contundente.

“Por todas las vías vamos a encabezar la defensa del mexcal, que es nuestro, de los oaxaqueños", dijo, tras la protesta que sostuvieron él y más de mil productores de mezcal a las afueras del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Uf, pues cuidado que luego así empiezan…, unos defendiendo los pozos petroleros, otros el mezcal, ¿será el inicio de un largo y perseverante camino para la Grande?..

El que a 2 amos sirve

Manuel Velasco Coello es ahora senador y gobernador de Chiapas (nomás vino a rendir protesta en la 64 Legislatura, solicitará licencia a su escaño en el Senado para concluir su mandato de gober en Chiapas el 8 de diciembre próximo)

Se confirma aquello de que vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error…





URGENTE

Saber quiénes perpetraron el infame ‘tortuguicidio’ en Oaxaca -- 350 tortugas golfinas murieron en costas de Puerto Escondido--, ¿o también queda para el próximo sexenio?