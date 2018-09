La Crème de la Crème.

Y el Oscar es…





Indudablemente el premio fue para los integrantes de la familia Peña Rivera, por esas cocodr…(¡perdón!), conmovedoras lágrimas, sólo comparables con las de Sara García en ‘Cuando los hijos se van’, y Silvia Derbez en ‘Corona de lágrimas’, en el sexto informe de gobierno de Quique. Ni modo, se acabó el maná…





¡Qué poca!



Justo después de que el gobierno de Botswana desmantelara su Unidad Anticaza, aparecieron 90 elefantes muertos y descolmillados; en México continúa el tortuguicidio y hasta el descubrimiento de más fosas clandestinas en Veracruz, con 170 cráneos humanos que datan de la era Javidú.

¡Esos asesinatos a mansalva definitivamente es no tener a quién festejar el 10 de mayo!





Mano negra



En la más grande concentración estudiantil que no se veía en los últimos 50 años en la explanada de la Rectoría de la UNAM, el grito era “Fuera porros de la UNAM”.

Pero, recuerden que los porros no se dan por generación espontánea, y siempre hay una mano que mece la cuna ¡que ya debe ser ‘mochada’! No estaría mal, ‘corazoncitos’, que empezaran por recuperar el auditorio Ché Guevara…





Felicitaciones





Grupo Salinas reconoce la importancia del control y buen manejo de la información de sus clientes y usuarios, realizando una serie de conferencias en materia de Protección de Datos Personales, ante especialistas del INAI y de la prestigiada empresa de Normalización y Certificación NYCE.

Ahí se reconocieron las acciones impulsadas por Grupo Salinas en el cumplimiento, autorregulación, tratamiento adecuado de los datos personales y control de información de sus clientes y usuarios.



Por esto, el 6 del presente, Grupo Salinas recibió el certificado emitido por NYCE, que avala el proceso de generación y atención de Solicitudes de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición).

Como el movimiento se demuestra andando, el sitio web www.datospersonalesgs.com.mx, está a disposición de los titulares de datos personales, y ai nomás para presumir, este portal es único en su tipo en nuestro país, disponible para toda la población.





Fliper pederasta





Zafar, un delfín que se encuentra al noroeste de Francia, ha ganado fama por “acosar” sexualmente (frotarse) contra las personas que visitan la playa, principalmente niños, por lo que las autoridades decidieron cerrar la playa.

Vamos de mal en ‘pior’. No solamente son algunos sa-cerdotes, ¡hasta hay delfines pederastas!





Canción urgente para Nicaragua





EU advirtió que Nicaragua se está transformando en un estado “dictatorial, fallido y corrupto”.

¡Ay, Sandino, cuántas cosas se han dicho y hecho en tu nombre! ¿Quién está detrás de las revueltas, de la obsesión enfermiza de Ortega, de la constante metichez de EU? Eso ‘te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo’, dijera Silvio Rodríguez.