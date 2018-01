La Crème de la Crème.

¡Pendientazo, Jorge Mario, pendientazo!

Ahora que estuvo de gira por Chile, el Papa Francisco dijo en su primer misa, ante políticos y civiles de aquella nación:

“No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”.

Ajá, pero antes de dejar Chile, dijo que las acusaciones al padre chileno Juan Barros, de que encubre casos de abusos sexual, “son calumnias”, y no prestó mayor atención…

Hay que recordarle al Papa Pancho que el movimiento se demuestra andando, y para esos ‘non sanctos’ varones, ¡ni perdón, ni olvido!, pues el comportamiento de esos curas es “insoltin and onacseptabol”, dijera Anaya…

¡Médico en tu casa u oficina!

Ahora que AMLO se metió de doctor recomendando ‘a ya saben quién’ amlolipidino, para que se calme y deje de preocuparse por las encuestas, nos preguntamos:

¿De ese medicamento existen ‘pegenéricos’, que son lo mismo pero más barato?

¿Será buena para nuestras condiciones?

La empresa china ForwardX presentó en el Consumer Electronic Show (CES) de las Vegas, la "maleta robot", que puede ser controlada con una aplicación de teléfono inteligente y rodar al lado de su dueño, a una velocidad de 11 kilómetros por hora, sorteando los obstáculos.

La maleta tiene una tecnología de control por gestos y puede ser inmovilizada para protegerla de robo.

Tendrá un costo de alrededor de mil cien dólares, y estará disponible para el mercado de EU en febrero, y después en Europa y Japón.

¿Y a México para cuándo? Porque en menos de lo que canta un gallo, ¡se las vamos a piratear! Lo malo es que está carita, y aquí la maleta puede desaparecer con todo y celular y pasajero, mejor seguimos cargando nuestras petacas y huacales…

Mente sana en cuerpo sano

El reality Exatlón, de Azteca 7, se ha colocado como el favorito del público televidente.

En sus dos emisiones pasadas, batió récord de teleaudiencia llegando a 12.4 millones de personas (12 de enero), pero fue rebasado el pasado domingo, con el registro de 13.4 millones de telespectadores.

Exatlón, que conduce Antonio Rosique, consiste en una competencia deportiva entre grandes atletas mexicanos, quienes a través de desafíos que uno siente que son imposibles, impresionan al público con sus habilidades.

¡Bien! ¡Ha sido una respuesta lógica del respetable, ahora que ‘la televisora del Ajusco le proporciona algo fuera de lo común y lo que lo incita a conocer más de esos deportes!

¿Qué hiciste CDMX?

Que ahora que la ingeniero Claudia Sheinbaum y la senadora Alejandra Barrales son contendientes para la jefatura de la CDMX, recordamos la canción de Mecano, “Mujer contra mujer”, mientras, seguramente, el abogado Mikel Arriola dirá: ¡entre mujeres te veas!

¡Aligátor en peligro!

Un cocodrilo de agua salada vive desde hace más de dos años con un neumático de motocicleta en el cuello.

Se le ha visto en un río en Palu, Indonesia desde 2016, pero en un video de tuiter, se ve al cocodrilo de 4 metros, con dificultad para respirar.

Especialistas creen que el neumático fue aventado al cuello del reptil para poder capturarlo, y ahora lo está asfixiando lentamente.

Lo han intentado atraer para que llegue a tierra firme y quitarle la llanta, pero no se ha interesado por los pollos de cebo que le ofrecen, y termina huyendo hacia el río.

¿Hasta cuándo la especie humanos va a dejar de atentar contra la vida de los que junto con nosotros conforman el reino animal?

Believe it or not!

Y aunque nadie lo hubiera podido creer, ¡este sábado cumple un año al frente del gobierno de EU, el presidente Donald Trump, excedido de peso (108 kilos), pero dizque de excelente salud física y mental.

!Es decir que durante un año, que tiene 365 días, hemos soportado, padecido, aguantado, 8 mil 760 horas, o bien 525 mil 600 minutos, o bien 31 millones, 536 mil segundos, a Trump!, ¡y nos tememos que pueden venir más años de pura mier..! ¡Arghhh!