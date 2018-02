La Crème de la Crème.

¡Al fin!

Mañana domingo acaban las precampañas que ‘sólo’ estaban dirigidas “a los miembros y militantes” de tal y tal partido, pero que, en realidad, nos las teníamos que ‘fumar’, padecer y soportar a-cha-le-co todos los mexicanos sin distinción…

Pero –no se emocionen— nos vienen otros millones de encuestas, espots y llamadas telefónicas automatizadas con más candidatos. ¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? ¡Y ni para dónde hacernos!..

Cuando los hermanos se encuentran

Majestuosa y sublime estuvo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. ¡Desfilaron juntas las dos Coreas bajo una misma bandera y con el mismo uniforme deportivo!

¡No cabe duda que el deporte puede más que la política! Esperemos que el Paralelo 38 sólo sea una referencia geográfica que divide a las dos Coreas, y si cayó el Muro de Berlín, se pueda desmitificar el Paralelo 38 y se acabe por siempre la eterna rivalidad de las dos Coreas.

Primavera yucateca

¡Los rusos llegaron ya, y empiezan a invadirnos por la hermana República de Yucatán!

000En lugar de tanques, estarán aquí los grandes escritores rusos, como León Tolstoi, Fiodor Dostoyevski, Antón Chéjov, Vladímir Mayakovsky y otros grandes de la literatura rusa, del 10 al 18 de marzo próximo en la VII Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey)

Con este tipo de invasiones, ¡hasta da gusto que te invadan..!

¡No nos copien!

La 'ciudad de los canales' (Venecia), vive una situación insólita: algunos de sus canales ¡están secos!, y las góndolas, lanchas y botes están encallados en el barro. Y esto, en pleno mes de Carnaval.

Unos se lo atribuyen a la Super Luna del pasado 31 de enero. Sin embargo, los propio habitantes venecianos aseguran que es por el nulo cuidado que se le ha dado al centro histórico durante un siglo, al no limpiar ni cuidar los canales y no controlar el nivel del agua en la época de poca lluvia...

¡Uta!, el mal ejemplo cunde: los alcaldes no priorizan las necesidades del lugar que gobiernan y para lo que fueron electos, ¿verdad, doc Mancera, que es más importante lo político, y dejar que nos asfixiemos en basura?

Bye régimen alimenticio

El ex presidente de EU, Bill Clinton, se comió un lonche de pierna de cerdo durante el duelo de México y Puerto Rico, en la inauguración de la Serie del Caribe, en Guadalajara.

El ‘detallito’ es que Clinton es ¡vegano! (no come carne ni ningún producto de origen animal).

“Volverme vegano me permitió seguir con vida, pero no pude negarme al lonche que me ofreció Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, admitió Bill.

Mjú, una vez más cayó en la tentación, el lonche fue su ‘Lewinsky’…, a ver qué dice la Hillary…

Errare humanum est

O lo que es lo mismo: Errar es de humanos.

El Papa Francisco se retractó y ordenó investigar al obispo chileno acusado de encubrir abusos. Envió a Chile al fiscal Charles Scicluna, experto del Vaticano en delitos sexuales.

¡Vaya! Hasta que ya no dijo que las acusaciones eran ‘’difamaciones’’, como había dicho. Ojalá su enviado no sea sólo un ‘fiscal carnal’, y no se dedique a formar comisiones ‘a modo’, como se estila acá en nuestro México lindo y querido…

Al estilo Paquita

Robert W. Patterson, administrador interino de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), rechazó que el muro fronterizo ponga fin al narcotráfico.

¿Me estás oyeeendo, inútil?, le preguntan al “ya saben quién gringou”…