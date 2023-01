La Cumbre y el Entendimiento Bicentenario

Fausto Carbajal





México fue sede de la X Cumbre de Líderes de América del Norte; una región que concentra prácticamente un tercio del PIB mundial. Sólo la relación entre México y Estados Unidos alcanzó $661 mil millones de dólares en intercambios comerciales durante 2021 –superávit para México. Sin duda, el proyecto llamado América del Norte tiene potencial para convertirse en una de las regiones más prósperas que el mundo haya visto en su historia.





Allende la vasta y dinámica agenda entre México y Estados Unidos, los temas nodales para ambos gobiernos en esta Cumbre fueron dos: los flujos migratorios y la seguridad transfronteriza. En el rubro de seguridad, incluso, se podría decir que para el presidente Biden el tema central fue el tráfico de fentanilo –el consumo de este opiáceo sintético es la principal causa de muerte entre la población estadounidense de 18 y 49 años.





Así como en el resto de la relación bilateral, en temas de seguridad hay más razones para la cooperación que para el conflicto. Por ello, es importante sopesar el Entendimiento Bicentenario, en tanto principal mecanismo de cooperación bilateral en seguridad, a la luz de lo sucedido en la Cumbre –y, más importante aún, de lo que suceda en adelante.





Desde su puesta en marcha, quien suscribe ha considerado al Entendimiento Bicentenario un logro político-diplomático, toda vez que este instrumento supone un cambio de paradigma tanto en el diagnóstico como en el remedio. Principios clave como la corresponsabilidad en el tráfico de drogas y el tráfico de armas, el respeto a la soberanía, o un enfoque multidimensional al problema de las drogas, son algunas de estas ventajas.





Dicho esto, es importante hacernos una pregunta por demás incómoda: ¿Sobrevivirá el Entendimiento Bicentenario, una vez terminada la administración Biden? Importa trabajar con esta pregunta porque la cooperación en seguridad no puede desvincularse de la política doméstica de ambos países. Específicamente en Estados Unidos: una severa polarización política cuya expresión más reciente es lo que sucede en la Cámara de Representantes.





Basta decir que el enfoque del Entendimiento Bicentenario no es tan popular en algunos sectores duros del partido Republicano. El riesgo es, por lo tanto, que este esquema de cooperación binacional sea visto como “el Entendimiento Biden-México” y no como un instrumento de ambos Estados.





Será fundamental, pues, que el Entendimiento Bicentenario no caiga en la irrelevancia política –y presupuestaria–, en la que su predecesora, la Iniciativa Mérida, cayó en ambos lados del Río Bravo, luego de 13 años de funcionamiento. El templado del Entendimiento Bicentenario mostrará su resistencia en la medida en que sea capaz de trascender administraciones en México y, en este caso, en Estados Unidos. Es buen momento para que este mecanismo entregue mejores resultados como producto de la cooperación y colaboración bilateral.





Algunos temas a fortalecer son, por ejemplo, presupuesto y compromiso de recursos, indicadores de desempeño claros, una mejor sinergia con agencias estadounidenses –en estricto apego a la soberanía de ambos países–, y la disrupción de las cadenas de suministro de fentanilo –desde el flujo de precursores químicos provenientes de China, pasando por la producción en laboratorios en México, y el consumo en Estados Unidos.





Discanto: Y el Estado mexicano dijo: “Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me”.