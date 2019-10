La democracia de Morena pone en duda la verdadera diferencia del gobierno que dicen representar y las viejas prácticas priístas. La chicanada de Baja California y la revocación de mandato; muestran lo anterior y ponen en duda, la derrota del “régimen corrupto” al que cacarean vencer en cada mañanera, mitin político y tribuna legislativa. Se ha normalizado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no emita una postura firme a temas polémicos y se lave las manos como Poncio Pilatos. En la llamada “Ley Bonilla”, que intenta ampliar el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años no se ha pronunciado en contra del autoritarismo que intenta vulnerar la voluntad popular de los bajacalifornianos.

Días después, perdón, horas después… otros grupos de Morena encabezados por el Senador Ricardo Monreal protagonizan y defienden en la tribuna en nombre del pueblo, la aprobación del dictamen sobre la consulta popular y revocación de mandato para que el presidente AMLO pueda hacer campaña electoral por su partido político con el disfraz de demócrata. ¿Cómo funcionará? La revocación de mandato será legal y significa que antes de terminar su cargo de elección en 2024, se podrá solicitar su salida con el 3% — y votado al menos por el 40% — de la lista nominal de electores.

Para el presidente López Obrador esta medida es una carta que podrá utilizar una sola vez durante su sexenio, y es un hecho que se implementará concluido el tercer año de su ejercicio de gobierno. En otras palabras, los grupos de Morena entienden la democracia en al menos dos vías: aumentar los años de elección por la vía autoritaria, aunque hayan sido elegidos por menos tiempo; y por otra parte, cambiar la Constitución para elegir y votar por su máximo líder, a pesar de que este ya sea presidente.

Quien tendrá más trabajo es el INE que dirige Lorenzo Córdova, debido a que se encargará de la organización, desarrollo, cómputo de la votación y resultados, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunas preguntas: ¿Quiénes impugnarán?, ¿A quiénes les conviene que en el año 2022, un tema relevante en la agenda de los medios sea el desempeño del presidente?; cuando en realidad lo más importante sería discutir si la estrategia de seguridad, disminuyó los homicidios dolosos y si se registró crecimiento económico.

Pero esto no termina aquí, y es que en 2022 o en el futuro cercano, en caso de revocarse el mandato del presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo la asumiría provisionalmente quien ocupa el liderazgo del Congreso; y él sería responsable de nombrar a quien tiene que concluir el periodo constitucional. En estos momentos, si los números no le salen al presidente; Ricardo Monreal sería el presidente de la República, sin que nadie lo hubiera elegido en las urnas.

Ciro Murayama, consejero del INE, presentó un documento que comprueba que desde un principio Jaime Bonilla, se inscribió por un periodo de dos años y no de cinco. Pero aquí va una teoría basada en un estudio que publicó hace una semana Eje Central, donde mostró las conclusiones de la personalidad del presidente; a través de la herramienta Personality Insights de IBM, basado en tres discursos de las mañaneras donde se concluye que la “inteligencia artificial” de AMLO busca la autotrascendencia, tiene una necesidad apremiante por la estabilidad, le gustan más las películas de ciencia ficción que las románticas y le importan poco los comentarios externos sobre su aspecto. Lo único malo es que la reforma de la revocación de mandato no es una película de ciencia ficción, y que aunque le importan poco los comentarios externos; la “Ley Bonilla” no es un capítulos de una película de sátira política titulada “La democracia de Morena”, sino es la vida real.

*Comunicólogo político y académico de la FCPYS UNAM, @gersonmecalco