La democracia es de todos

La burocracia dorada es un sector cobijado con sueldos estratosféricos y aislado del contacto popular. Hay personas que públicamente, cuando tienen que interactuar, lo hacen desde la superficie, la burla y el clasista desdén: “Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: Quiubo, jefe, gran nación chichimeca…”.





Quienes han hablado así del pueblo, hoy se dicen paladines de la democracia, pilar y fundamento único de la misma. Se atreven a sugerir que nadie ose aproximarse a su coto de poder, que nadie mancille lo que sólo ellos son capaces de entender. En su lógica de poder, los demás son ignorantes que no tienen cabida; únicamente ellos determinan qué es la democracia y cómo se ejerce.





Es obvio que no pudieron entender que en este país triunfó la democracia, a pesar de ellos y contra ellos, que es el pueblo quien ha tenido que luchar para construir esta transformación.





Desde el IFE-INE, luchar por la defensa de los votos parecía muy difícil. Se dijeron sorprendidos e imposibilitados, atados de manos e inoperantes: así actuaron ante el caso Monex, ante el fraude electoral de 2006, ante la compra de votos, ante el desvío millonario de los anteriores presidentes y gobernadores, ante la alteración del padrón electoral y ante la publicación de encuestas descaradamente tendenciosas. Son algunos de los eventos frente a los cuales no pudieron hacer nada.





Esta legislatura tuvo que llegar a reformar la Constitución y las leyes, para evitar y en su caso castigar el desvío de recursos para las campañas electorales. Es la Cuarta Transformación la que ha actuado para defender y proteger la democracia y el voto de todos.





La idea original de un organismo independiente se pervirtió cuando la designación de los consejeros obedecía a una lógica de cuotas, cuates y componendas. Seguimos siendo testigos de la tentación de los gobernadores del PRI y del PAN para desviar recursos a las campañas; y ahora con el pretexto de la pandemia, buscan endeudar a los estados. Hipócritas, se reúnen y viajan en aviones privados, y adquieren deudas que bien sabemos no han sido para hospitales ni servicios; quieren los recursos –como siempre lo han hecho– para tratar de comprar la voluntad popular. Es claro que esta maniquea oposición no ha entendido la nueva realidad de nuestro país.





Ante la permanente y evidente incapacidad del INE para defender la democracia, el Presidente sólo ha reiterado lo que la Cuarta Transformación ha venido haciendo desde hace tiempo: convertirse en defensora de la democracia.





Cuando Lorenzo Córdoba se indigna e increpa al primer mandatario de esta nación y se asume como guardián y dador de beneficios, parece olvidar todos los fracasos de la institución que mal ha presidido. Ahora, no le ha quedado más que reconocer la voluntad popular, no le ha quedado más remedio que reconocer lo votado por el pueblo, ya no puede negarse a contar voto por voto, ya no puede ignorar o perdonar desvíos millonarios y la compra de conciencias para revertir la voluntad popular. Ahora hay un pueblo y un representante de todos que será el auténtico guardián de la voluntad popular.





En estos tiempos de austeridad, Lorenzo se niega a desprenderse de privilegios, de sueldos ofensivos para millones de mexicanos. Si los partidos cuestan mucho, el INE cuesta dos veces más, ése es el costo que ellos le han puesto a la democracia.





Hoy el Comité Técnico de Evaluación para elegir a los candidatos a Consejeros Electorales, que posteriormente la Cámara de Diputados votará, fue aprobado por unanimidad considerando el perfil y la experiencia de las personas propuestas. Esperamos que este proceso pueda concluir en un próximo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, del cual saldrán consejeros comprometidos, imparciales, objetivos, pero también firmes defensores de los intereses democráticos, sin pretextos ni excusas.





Es lo que el pueblo de México quiere y es el compromiso de Morena, en síntesis: redignificar las instituciones del Estado. Estaremos vigilantes de no seguir permitiendo ningún tipo de impunidad.













Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

https://www.facebook.com/angeleshuertadip/

@gelahuerta