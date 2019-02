La democracia sin opositores en la #4T

Al iniciar su periodo de gobierno, Andrés Manuel y Morena tienen todo para poder generar los cambios que ofreció en campaña. Simplemente no existe “la oposición,” los partidos que compitieron en las elecciones pasadas, están quebrados como platos rotos esparcidos por el suelo.

Ya rebasamos los primeros 50 días, ya se puede notar con claridad la estrategia comunicativa de este nuevo gobierno. Los dos bloques son: Primero, la comunicación con su segmento, la gente que lo apoyó y le genera más lealtad con cada defensa que hacen de él. Segundo, los medios de comunicación, comentaristas y académicos que le piden datos.

Y no hay un tercero, porque no hay comunicación con sus opositores. Esto se debe a que no hay una oposición visible. Las cámaras tienen el dominio de Morena, en los Estados, los gobernadores son sumisos, a excepción de Alfaro en Jalisco y Corral en Chihuahua.

En particular, el PRI es el jugador que corre más peligro. Porque si juega la carta de oposición se verá orillado a coincidir con el PAN, cosa que lo ha mermado tras la implantación en la idea del votante de que son lo mismo: el PRIAN.

Pero, además si juega la carta de aliado eventual de Morena, también estaría jugando con fuego, pues el primero ha invadido su nicho de votantes y queda mal con el sector que lo prefiere como opositor y no como un satélite de Morena. Tiene el escenario más difícil mediáticamente. ¿Cómo da vueltas la vida? El PRI era quien jugaba con sus partidos satélites para justificar sus decisiones.

Por su lado el PAN, no está mejor que el PRI. De hecho, desde que escribí mi libro “PAN Liderazgo en Pugna” que se publicó en 2017, demostré con datos como existía una ruptura irreconciliable entre el sector Calderonista y el sector “institucional” del partido. Ahora, la familia Calderón-Zavala ha decidido hacer su propio partido y de paso ayudar a Andrés Manuel a mantener a una oposición totalmente desmembrada.

Curioso es pensar que entre las firmas para evitar que la familia Calderón concrete su partido, en la plataforma change.org no sólo esté siendo promovida por Morena, sino por la gente del PAN que ya repudia este intento.

El caballo negro, viene como siempre del rival menos esperado. Todo indica que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco está ganando muchos adeptos en esta crisis inventada por el asunto del #Huachicol. Una “guerra” que ha venido a opacar, los problemas con el narcotráfico, la mayor tasa de desempleo de un gobierno desde hace 20 años, la compra de pipas sin licitación alguna, un Tren Maya sin planos, los despidos masivos (en el IMSS, ISSSTE, SAT, SEGOB, PROMEXICO), un Aeropuerto cancelado, y sin una postura firme con respecto a Venezuela.

La #4Transformación no requiere que Andrés Manuel haga política con una oposición así, por eso, todo lo que ha hecho ha sido ejecutar el poder. Hasta que la pulverizada oposición no comience por definir líneas homogéneas de trabajo, no van a poder coordinar un discurso.

De hecho, lo único que estarán favoreciendo es contribuir a que en el 2021 Morena consolide un Gobierno como el del PRI de antaño, donde tiene a sus mini partidos pseuodopositores para jugar con ellos, como el gato y su madeja de estambre.

