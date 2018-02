La desesperanza del primer año

Por María Antonieta Collins

Mis ojos estaban fijos en lo que sucedía segundo a segundo en el primer informe presidencial de Donald Trump. Seguía el evento sin pestañear.

Me llama Diana, una mexicana de Coatzacoalcos y residente de la capital del sol…

“¿Me puedes decir que está haciendo Lupillo Rivera el cantante de música regional mexicana en la transmisión de televisión del State of Union que estoy viendo? ¿Qué tiene que ver un grupero con la política?” Le dije que escuchara lo que el mismo Lupillo estaba diciendo a quienes se preguntaban lo mismo que Diana, la veracruzana.

“Estoy aquí -dijo al periodista Jorge Ramos- como mesero, como jardinero, como “dreamer” como lavaplatos, como persona de la limpieza, como campesino, es decir, como todos los oficios y todo lo que hacemos los que una vez llegamos aquí sin papeles.

Lupillo Rivera lo podía decir con autoridad.

Desde niño, él era el compañero de don Pedro Rivera su padre, cuando trabajaban en los campos de cultivo del norte de California y sufrían lo indecible por ganar un dinero para mantener a la numerosa familia donde también creciera su hermana Jenni.

Pero volviendo a lo que vi cuando el combativo representante demócrata por Chicago Luis Gutiérrez no resistió más escuchar falsos datos en contra de los hispanos y se salio del recinto del congreso…

Me quedé helada escuchando como nos confundían a todos los hispanos con los miembros de la mortalmente criminal Mara Salvatrucha a la que el presidente Trump se refirió como la M-S y de ahí que todos lo repitieran con las iniciales sin saber a fondo a que se refería.

Seguí sin aliento al escuchar que “dreamers” eran todos los americanos, incluidos los que querían el muro en la frontera con México construido a lo largo de los tres mil kilómetros, incluidos los grupos de los “Minuteman” que persiguen indocumentados para entregarlos a la patrulla fronteriza, los que denuncian a quienes tienen números de seguro social falso, que no robaron a nadie, pero que lo inventaron para poder trabajar.

Pensar que un soñador es aquel que quiere votar porque no se dé la ciudadanía a un hispano que ha trabajado como residente cinco años y ha observado una conducta ejemplar y que le sometan a un periodo de espera de por lo menos diez años.

Pero también me quedé pensando entonces en los mismos hispanos que defienden lo indefendible y dicen “comiendo mis dientes que me importan mis parientes” y no les hace la mínima mella saber que hay quienes sufren a diario por la irremediable separación de sus familias.Pregunto a mi alrededor que era lo que esperábamos que sucediera: ¿Qué el presidente más anti-hispano anunciara que daba la amnistía propuesta?

Ahora veremos que sucederá con los Dreamers y su legalización. Eso sería grande para casi dos millones de jóvenes que no pidieron venir a un país que es suyo porque se lo han ganado con su respeto y cumplimiento en todos los aspectos, y porque, además, es el único país que ellos conocen y el mismo que no puede darles una patada y decirles: “Pa’ su casa que aquí ya no los queremos”.

Presente estaba la desesperanza del primer año de la era Trump, aunque me quedo con el final de Lupillo Rivera en la transmisión de televisión que estaba viendo

“Que nos construyan el muro que quieran, que de cualquier manera seguiremos llegando… porque somos más inteligentes.”