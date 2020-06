La desobediencia sanitaria de AMLO

La pandemia que azota al mundo, y a México por supuesto, ha servido para comprobar la poca importancia que se le ha dado a la salud social y a la poca posibilidad de frenar a tiempo la propagación de un virus como es el covid 19.

En 2003, Vicente Fox, entonces Presidente de la República, presentó ante el Congreso y el pueblo la posibilidad de implantar un Seguro Popular para que la población más desposeída accediera a servicios de salud dignos.

Sin embargo, la mala costumbre de los políticos mexicanos de robarse el dinero, destinado para obras sociales, acabaron con esa idea, pues casi el 90 por ciento del subsidio gubernamental fue a las arcas de los gobiernos estatales, donde se encargaban de contratar a médicos, enfermeras y otros especialistas, para brindar la atención.

Con el paso de los años, surgieron muchas denuncias de opacidad en el manejo de los recursos públicos y crecieron las críticas, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y decidió desaparecer el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, que supuestamente dará cobertura médica a 69 millones de personas.

Actualmente, el país sólo cuenta con 1.7 médicos por cada mil habitantes, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda a sus integrantes subir el número a 3.2 doctores, o sea, más médicos y menos palabrería en las declaraciones de prensa.

Para no enredarnos mucho, el presupuesto para el sector salud es de aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando la OCDE recomienda que sea del 9 por ciento.

¿Cuántos miles de personas no se quedan con un palmo de narices cuando intentan ser atendidos en los hospitales públicos?

Como primera medida, o sea como barra de contención a base de promesas, AMLO anunció la creación de la Universidad de la Salud para afrontar un déficit de 120 mil médicos.

EL OLVIDO SANITARIO DE LAS AUTORIDADES

Debido a la injuria, el abandono y todo lo que traen aparejado, en México se dejaron 306 obras de hospitales sin terminar, de las cuales 180 están suspendidas porque estaban en total abandono y rescatarlas ocuparía más presupuesto que, de momento, no se tiene.

En las décadas de los 70 y 80, los servicios hospitalarios privados fueron creciendo proporcionalmente en la medida en que decrecía el interés del Estado en preservar la salud de sus habitantes.

Las encuestas realizadas en torno al problema de la preferencia de los mexicanos por la medicina privada, obedece a la insatisfacción que tiene el pueblo a la atención pública.

El trato personal de los hospitales privados, ya sean de lujo o la clínica del barrio, definió que se cambiase lo público por lo privado y por lo mismo se desquiciara el equilibrio entre ricos y pobres, entre desposeídos que no tenían ni para una aspirina y quienes se hacían operaciones en el Primer Mundo, en muchas ocasiones a cuenta del erario.

Además del mal trato personal que médicos y enfermeras del sector público ofrecían a los pacientes, el tiempo de espera para ser atendido fue determinante para elegir entre y otro servicio.

Basta citar el ejemplo de una parturienta quien lucha en México por tener una cama en algún hospital del IMSS o ISSSTE para recibir a su hijo, es imposible si no se cuenta con una “palanca” que abra la puerta de la facilidad para parir.

Las encuestas coincidieron en que la población recurre a la salud privada porque no están satisfechos con la atención que reciben instituciones públicas. A la gente se le trata mal, además, estuvieron en desacuerdo con los diagnósticos; hubo problema en la disponibilidad de medicamentos, no puede intentarse aliviar un cáncer con cafiaspirinas porque no hay más medicamentos que los del cuadro básicos.

De tal manera que los enfermos advertieron que su estado de salud empeoraba en lugar de mejorar. Hasta hoy, este tipo de opiniones persisten y como consecuencia los usuarios buscan la opinión de los médicos privados.

Inclusive se da el caso de la forma diferente en que un médico que trabaja tanto en el sector privado como en el público, define el diagnóstico y el tratamiento. Nunca es lo mismo atender a pobres que a ricos.

QUÉ TAN PRONTO QUIERE SABER SI MORIRÁ O NO

Otro asunto son los estudios que se realizan para determinar una enfermedad. La diferencia entre lo público y lo privado fue evidenciado por el coronavirus, que lo puso al alcance de la crítica popular.

Realizarse el estudio para conocer si una persona tiene covid 19, en un laboratorio privado cuesta 2 mil 990 pesos y tardan 72 horas en darle los resultados.

Empero, si se opta por el sector público, puede ser gratuito y tardarse dos semanas en saber si está o no infectado, cuando ya el paciente murió y lo sepultaron.

Otro aspecto que ha dejado al descubierto la pandemia de covid 19 es la confusión que generan entre la población las distintas opiniones entre especialistas, autoridades y "opinólogos". Algo tan simple como el uso de cubreboca que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se manifestó en contra, mientras que reconocidos especialistas del mundo recomendaban su uso.

También se da el caso (tristemente célebre) de que el Presidente de la República en su más reciente gira no ha querido utilizar el cubreboca ni guardar la sana distancia con nadie.

Esto tiene una sola lectura, que se haga la ley para unos y se permita la desobediencia a otros.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

