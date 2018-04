La destrucción del derecho laboral en México

En los próximos días el PRI y sus senadores podrían caer en la tentación de aprobar el dictamen de la Ley Reglamentaria al Artículo 123 constitucional en materia de justicia laboral. Esto será de gran daño para las relaciones de producción en México y significa la destrucción más imprudente y casi final del derecho laboral mexicano.

Este dictamen con deficiencias jurídicas importantes no está bien ni en los nombres, ni en las denominaciones de las instituciones e invisibiliza la reforma constitucional, pero también violenta los derechos humanos en materia laboral.

Se trata de una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora; la contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.

El dictamen presentado recientemente echa para atrás uno de los logros más importantes de la reforma, el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.

La forma en la que se ha procesado esta absurda iniciativa ha sido torpe y peligrosa, su proverbial impericia ha trascendido las fronteras, en Estados Unidos y Canadá hay voces que señalan que su aprobación impactaría en las negociaciones del TLC.

En este sentido, las confederaciones sindicales de trabajadores de Norteamérica y Canadá, AFL-COI, International Brotherhood of Teamsters, International Association of Machinists and Aerospace Workers y Confederación Sindical de Trabajadores /as de las Américas se pronunciaron porque el Senado no apruebe la reforma laboral en los términos plateados, por atentar en contra de la unidad sindical y los derechos de los trabajadores mexicanos.

La petición la hicieron a través de cartas enviadas en días pasados al Presidente del Senado, Ernesto Cordero, y a los integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa presentada por senadores del PRI significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.

