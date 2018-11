La dictadura obradorista

Todo gobierno que inicia tiende a hacer una serie de cambios dentro de la organización de la administración pública para poder adaptar la estructura a los objetivos que planteó dentro de la campaña, o que simplemente perseguirá desde el poder.

En días pasados conocimos la propuesta de Morena y del presidente electo López Obrador para organizar la administración que encabezará y tanto dentro del diseño institucional, como dentro de la forma en que fue aprobada en la Cámara de Diputados, se pueden ver con claridad dos sellos que prevalecerán los siguientes 6 años: el centralismo y el autoritarismo.

Algunos de los puntos de las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuestas por Morena y López Obrador que son, si se analizan, realmente preocupantes:

• La creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Inicialmente parece óptimo que se separen de la Secretaría de Gobernación las funciones de Seguridad Pública pero la propuesto por Morena incluye fusionar en una sola Secretaría las funciones de Seguridad Pública, de Seguridad Interior, de Seguridad Nacional y hasta de Protección Civil. Ningún país democrático en el mundo confiere en la misma persona las facultades de espionaje civil y policiaco. La propuesta es una evidente regresión hacia el autoritarismo y se debe revertir.

• La sustitución de dos mil 300 delegados por 32 “Virreyes”, uno por Estado. La figura presentada como “Delegaciones de Programas de Desarrollo” muestra una clara regresión centralista al ser puestos que abarcan funciones que van desde el desarrollo social y hasta la seguridad, le responden directamente a la oficina de la Presidencia de la República y son perfiles totalmente políticos. No hay requerimientos mínimos para ocupar dichos cargos y no es impedimento no contar con preparación académica o tener antecedentes penales.

• La Secretaría de Hacienda también crece y consolida todas las compras y las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas del Gobierno Federal y seguramente con ello consolidará toda la corrupción. Además, se expande a todas las dependencias ya que se sustituyen las oficialías mayores de todas las Secretarías por unidades que serán controladas desde Hacienda.

Las señales son evidentes y si a eso se le suma que en la Cámara de Diputados los legisladores de Morena no quisieron abrir el debate y prefirieron convocar a una Sesión ilegal para aprobar sin la oposición los cambios que perfilan a nuestro México hacia una dictadura, es claro que no hay argumentos para defender los cambios.

En los meses que siguen serán puestas a prueba todas las instituciones que se han consolidado en nuestro país desde terminada la Revolución y Acción Nacional cumplirá con su labor histórica de defender a México; de defender los derechos, las libertades, la división de Poderes y a las instituciones que garantizan la completa estabilidad.

Coordinador del

Grupo Parlamentario del PAN

@JCRomeroHicks